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Ярмарка изделий ручной работы Argani проходит в Батуми
Ярмарка изделий ручной работы Argani проходит в Батуми
На выставке-продаже можно увидеть и приобрести оригинальные вещи ручной работы 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T12:17+0400
2023-07-01T12:17+0400
2023-07-01T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Арт-ярмарка, на которой представлены вещи ручной работы грузинских креативных художников, проходит в черноморском городе Батуми до 2 июля, говорится в сообщении организаторов. Арт-ярмарка "Argani" – это пространство талантливых, творческих и креативных грузинских художников, а также ремесленников и малых предпринимателей. В одном пространстве для гостей ярмарки представлены серебряные украшения и аксессуары, кожаные изделия, ткани, дизайнерская одежда и многое другое. Ярмарка проходит рядом с гостиницей Sheraton и кафе Neocca. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, батуми, общество
культура, новости, батуми, общество
Ярмарка изделий ручной работы Argani проходит в Батуми
На выставке-продаже можно увидеть и приобрести оригинальные вещи ручной работы
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Арт-ярмарка, на которой представлены вещи ручной работы грузинских креативных художников, проходит в черноморском городе Батуми до 2 июля, говорится в сообщении организаторов.
Арт-ярмарка "Argani" – это пространство талантливых, творческих и креативных грузинских художников, а также ремесленников и малых предпринимателей.
В одном пространстве для гостей ярмарки представлены серебряные украшения и аксессуары, кожаные изделия, ткани, дизайнерская одежда и многое другое.
Ярмарка проходит рядом с гостиницей Sheraton и кафе Neocca.