https://sputnik-georgia.ru/20230701/yarmarka-izdeliy-ruchnoy-raboty-argani-prokhodit-v-batumi-279152948.html

Ярмарка изделий ручной работы Argani проходит в Батуми

Ярмарка изделий ручной работы Argani проходит в Батуми

На выставке-продаже можно увидеть и приобрести оригинальные вещи ручной работы 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Арт-ярмарка, на которой представлены вещи ручной работы грузинских креативных художников, проходит в черноморском городе Батуми до 2 июля, говорится в сообщении организаторов. Арт-ярмарка "Argani" – это пространство талантливых, творческих и креативных грузинских художников, а также ремесленников и малых предпринимателей. В одном пространстве для гостей ярмарки представлены серебряные украшения и аксессуары, кожаные изделия, ткани, дизайнерская одежда и многое другое. Ярмарка проходит рядом с гостиницей Sheraton и кафе Neocca. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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