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Зурабишвили открыла Международную конференцию женщин в Тбилиси
Зурабишвили открыла Международную конференцию женщин в Тбилиси
Конференция проводится по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T13:36+0400
2023-07-01T13:36+0400
2023-07-01T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла вторую Международную конференцию женщин в Тбилиси, на которой обсуждают роль женщин в урегулировании конфликтов. Конференция проводится по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили, и в ней принимают участие женщины – представители различных сфер. На конференции женщины обсудили важность мира и тот вклад, который они могут внести в мирные инициативы. В конференции принимают участие женщины-политики, дипломаты, представительницы СМИ, бизнеса, НПО и академических кругов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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саломе зурабишвили , тбилиси, новости, грузия, общество
саломе зурабишвили , тбилиси, новости, грузия, общество
Зурабишвили открыла Международную конференцию женщин в Тбилиси
13:36 01.07.2023 (обновлено: 13:54 01.07.2023)
Конференция проводится по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла вторую Международную конференцию женщин в Тбилиси, на которой обсуждают роль женщин в урегулировании конфликтов.
Конференция проводится по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили, и в ней принимают участие женщины – представители различных сфер.
"Это конференция, посвященная миру, безопасности, конфликтам и всему тому, что могут сделать женщины для урегулирования и улучшения глобальной ситуации. Так как война в первую очередь оказывает давление на женщин", – сказала на открытии Зурабишвили.
На конференции женщины обсудили важность мира и тот вклад, который они могут внести в мирные инициативы.
В конференции принимают участие женщины-политики, дипломаты, представительницы СМИ, бизнеса, НПО и академических кругов.