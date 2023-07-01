https://sputnik-georgia.ru/20230701/zurabishvili-otkryla-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu-zhenschin-v-tbilisi--279156442.html

Зурабишвили открыла Международную конференцию женщин в Тбилиси

Зурабишвили открыла Международную конференцию женщин в Тбилиси

Конференция проводится по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили 01.07.2023, Sputnik Грузия

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2023-07-01T13:36+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла вторую Международную конференцию женщин в Тбилиси, на которой обсуждают роль женщин в урегулировании конфликтов. Конференция проводится по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили, и в ней принимают участие женщины – представители различных сфер. На конференции женщины обсудили важность мира и тот вклад, который они могут внести в мирные инициативы. В конференции принимают участие женщины-политики, дипломаты, представительницы СМИ, бизнеса, НПО и академических кругов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , тбилиси, новости, грузия, общество