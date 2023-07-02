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Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави ограничат в дневное время
Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави ограничат в дневное время
На указанном участке дороги ведутся восстановительные работы, отметили в ведомстве 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T10:04+0400
2023-07-02T10:04+0400
2023-07-02T10:04+0400
департамент автомобильных дорог
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грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Движение на дороге государственного значения Вазиани-Гомбори-Телави будет ограничено в дневные часы с 3 по 7 июля, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. На 27-60 км участка дороги ведутся восстановительные работы, для чего необходимо ограничить движение транспортных средств на определенный период времени, отвечают в ведомстве.В частности, движение будет ограничено для всех видов транспортных средств с 3 по 7 июля с 11:00 до 19:00. В остальное время движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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департамент автомобильных дорог, новости, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
департамент автомобильных дорог, новости, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави ограничат в дневное время
На указанном участке дороги ведутся восстановительные работы, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Движение на дороге государственного значения Вазиани-Гомбори-Телави будет ограничено в дневные часы с 3 по 7 июля, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
На 27-60 км участка дороги ведутся восстановительные работы, для чего необходимо ограничить движение транспортных средств на определенный период времени, отвечают в ведомстве.
В частности, движение будет ограничено для всех видов транспортных средств с 3 по 7 июля с 11:00 до 19:00. В остальное время движение автотранспорта свободное.