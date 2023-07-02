https://sputnik-georgia.ru/20230702/dvizhenie-na-doroge-vaziani-gombori-telavi-ogranichat-v-dnevnoe-vremya-279151846.html

Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави ограничат в дневное время

Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави ограничат в дневное время

На указанном участке дороги ведутся восстановительные работы, отметили в ведомстве 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T10:04+0400

2023-07-02T10:04+0400

2023-07-02T10:04+0400

департамент автомобильных дорог

новости

грузия

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/01/279151649_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d41f16116ce786e562f1cf9d2f3e0339.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Движение на дороге государственного значения Вазиани-Гомбори-Телави будет ограничено в дневные часы с 3 по 7 июля, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. На 27-60 км участка дороги ведутся восстановительные работы, для чего необходимо ограничить движение транспортных средств на определенный период времени, отвечают в ведомстве.В частности, движение будет ограничено для всех видов транспортных средств с 3 по 7 июля с 11:00 до 19:00. В остальное время движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

департамент автомобильных дорог, новости, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители