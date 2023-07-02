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Грузина задержали во время беспорядков в Швейцарии
Грузина задержали во время беспорядков в Швейцарии
Среди задержанных шестеро несовершеннолетних – это трое португальцев, сомалийские и боснийские девушки, юноши из Сербии и Грузии 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T13:54+0400
2023-07-02T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Несовершеннолетний родом из Грузии был задержан во время беспорядков в швейцарском городе Лозанна, сообщило издание EprimeFeed. Участники акции в Лозанне собрались, чтобы выразить солидарность с продолжающимися протестами во Франции из-за убийства полицейским 17-летнего юноши.Протестующие атаковали магазины, напали на прибывших полицейских. По словам очевидцев, в беспорядках участвовали более 100 человек: они бросали в правоохранителей булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова. Среди них были дети младше 15 лет.Во Франции массовые беспорядки длятся уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, швейцария, франция
грузия, происшествия, новости, швейцария, франция
Грузина задержали во время беспорядков в Швейцарии
13:54 02.07.2023 (обновлено: 14:31 02.07.2023)
Среди задержанных шестеро несовершеннолетних – это трое португальцев, сомалийские и боснийские девушки, юноши из Сербии и Грузии
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Несовершеннолетний родом из Грузии был задержан во время беспорядков в швейцарском городе Лозанна, сообщило издание EprimeFeed.
Участники акции в Лозанне собрались, чтобы выразить солидарность с продолжающимися протестами во Франции из-за убийства полицейским 17-летнего юноши.
"Всего полиция задержала в Лозанне семь человек. Среди задержанных шестеро несовершеннолетних – это трое португальцев, сомалийские и боснийские девушки, юноши из Сербии и Грузии. Единственный взрослый задержанный – 24-летний швейцарец", – говорится в статье.
Протестующие атаковали магазины, напали на прибывших полицейских. По словам очевидцев, в беспорядках участвовали более 100 человек: они бросали в правоохранителей булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова. Среди них были дети младше 15 лет.
Во Франции массовые беспорядки длятся уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.