https://sputnik-georgia.ru/20230702/gruzina-zaderzhali-vo-vremya-besporyadkov-v-shveytsarii-279173460.html

Грузина задержали во время беспорядков в Швейцарии

Грузина задержали во время беспорядков в Швейцарии

Среди задержанных шестеро несовершеннолетних – это трое португальцев, сомалийские и боснийские девушки, юноши из Сербии и Грузии 02.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Несовершеннолетний родом из Грузии был задержан во время беспорядков в швейцарском городе Лозанна, сообщило издание EprimeFeed. Участники акции в Лозанне собрались, чтобы выразить солидарность с продолжающимися протестами во Франции из-за убийства полицейским 17-летнего юноши.Протестующие атаковали магазины, напали на прибывших полицейских. По словам очевидцев, в беспорядках участвовали более 100 человек: они бросали в правоохранителей булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова. Среди них были дети младше 15 лет.Во Франции массовые беспорядки длятся уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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