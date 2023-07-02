https://sputnik-georgia.ru/20230702/kak-delat-dengi-ili-mentalnye-osobennosti-biznesa-po-gruzinski-279175338.html

Как "делать деньги", или Ментальные особенности бизнеса "по-грузински"

Как "делать деньги", или Ментальные особенности бизнеса "по-грузински"

Слово "бизнес" принято толковать как деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, но беда в том, что извлекать ее можно по-разному: по... 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T17:28+0400

2023-07-02T17:28+0400

2023-07-02T17:28+0400

грузия

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Если верить лингвистам, язык тонко, порой вопреки нашему желанию, воплощает отношение его носителей к тем или иным понятиям и явлениям. Как-то мы упоминали о сомнительном языковом наследии в отношении молодых людей, ставших студентами. По-грузински о них чаще говорят, в университет "устроился", а не "поступил". Даже если за этим процессом кроются упорный труд и недюжинные способности. Нечто похожее происходит и с таким универсальным экономическим и социальным феноменом, как деньги. Если переводить с грузинского дословно, в бытовом понимание их "делают", "достают", "получают". Что касается "заработать", то такое определение (точнее, "выработать", "произвести") встретишь разве что в официальных документах… Невольно напрашивается сравнение с футболом. Трудно избавиться от ощущения, будто в нем в совершенстве разбираются все болельщики до единого. Но футбольные фанаты хотя бы понимают, что им самим выдающимися игроками не стать. В бизнесе большинству из тех, кто о нем мечтает, успех представляется обязательным и непременным: было бы желание заработать, и возможность заполучить хоть какой-то начальный капитал. Прошу обратить внимание на порядок слов в предыдущем предложении и обертона: они в нем неслучайны. Грузины в бизнесе (воздержусь называть их бизнесменами) прежде всего стремятся именно заработать – не научиться, создать, произвести, организовать. И, главным образом, они хотят заполучить средства, а не вложить, аккумулировать их, продумать рациональный план, возможность эффективной отдачи. Вспомните, на зародышевом этапе свободного грузинского рынка массовая фантазия начинающих "предпринимателей", привыкших полагаться на государство, не пошла дальше открытия ресторанов и коммерческих магазинов по типу советских комиссионок. Оказавшиеся относительно при деньгах (не всегда праведных), люди стали пытаться "делать деньги" там, где прежде привыкли их тратить. Но одного желания, как выяснилось, для этого мало. Сохранить свои детища сумели немногие, а приумножили – лишь единицы. Были и те, чьи замыслы воспринимались более амбициозно. Один наш коллега даже решил открыть то ли фабрику, то ли цех по производству галантереи. Взял кредиты, назанимал кучу денег у знакомых, но поскольку ни о специфике производства, ни о тонкостях сбыта понятия практически не имел, то сразу же… прогорел. Банки, ясное дело, свое вернули, отдать взятое в долг у знакомых так и не удалось. Для многих картина хорошо знакомая, однако, мы несколько отклонились от темы. Тут более показательно отношение людей к мелкому бизнесу. И у большинства оно весьма своеобразно. Мой молодой сосед с друзьями скинулись и приобрели пару велосипедов с термошкафчиками. Дело полезное, хоть и не сверхприбыльное. Многие за рубежом торгуют на таких передвижных велолавках хот-догами, пирожками, бутербродами и тому подобным. На этих даже сохранилась броская надпись "New York". В мелком бизнесе, как правило, оправдывает семейный подряд. Но чем не семья – компания близких друзей?! Конечно, при условии, что они научились сами печь пирожки, варить сосиски и затем вывозить и продавать весь этот фабрикат. Однако у парней, похоже, были иные представления относительно образа бизнесмена. Они наняли кулинара, чтобы готовить, мальчиков, чтобы крутить педали и продавать… Понятно, в такой конфигурации их "бизнес" оказался не в состоянии себя окупить. Совершив пару выездов, велосипеды с нью-йоркским лейблом несколько месяцев простояли без дела на дворовом газоне. Пока их оттуда не убрали. Кто-то резонно возразит: как мелкая уличная торговля может сочетаться с проблемами крупного или среднего предпринимательства? Между тем, пересечений более, чем предостаточно. И главная загвоздка кроется в общем характерном настрое, получившем отражение в понятии "доставать" или быстро "делать деньги". Национальная ассоциация бизнеса провела недавно опрос среди грузинских бизнесменов. Выяснилось, что самым непопулярным для вложений остается реальный сектор экономики. Предпочтительные направления для инвестирования – строительство, торговля и сфера обслуживания. В статистическом плане, конечно, непринципиально, что именно обеспечивает стране экономический рост. Однако это крайне важно с социальной и политической точек зрения. Торговля и сервис, при всей их важности, грубо говоря, несъедобны. С другой стороны, вполне естественно воспринимается и стремление любого предпринимателя получить быструю отдачу от вложенных средств. Тем более в условиях развивающегося рынка, полного всевозможных рисков. Потому речь в данном случае может и должна идти, прежде всего, об усилении регулирующей функции государства. Речь идет о государственных вливаниях, всевозможных льготах и субсидиях. В настоящее время, отмечает Арчвадзе, на сельское хозяйство в Грузии приходится, как минимум, в 50 раз меньше инвестиций, чем на остальные секторы экономики. В каком-то смысле это понятно – оборот средств в аграрной отрасли требует гораздо большего времени, чем в других. К тому же его практически невозможно ускорить в силу естественных биологических процессов. Вместе с тем, невнимание к приоритетным вопросам, в том числе в сельском хозяйстве, и непрофессиональный подход стали причиной серьезных диспропорций и проблем. Например, в Раче в начале 20-го века проживало в 4 раза больше населения, чем в настоящее время. А для тех, кому непонятно, как остановить процесс неорганизованной миграции, профессор Арчвадзе предлагает понятный любому слоган: надо поощрять тот бизнес, который, условно говоря, находится как можно дальше от площади Свободы! Согласно последним данным, общий объем выданных кредитов составляет в Грузии 61% от внутреннего валового продукта. Это невысокий показатель. В развитых странах он обычно превышает ВВП. Тем не менее, в стране уже сейчас крайне остро стоит проблема обслуживания и выплаты банковских долгов населением. Суть ее в том, что кредиты в Грузии зачастую берутся не на нужды бизнеса, а на жизнь, констатирует экономический эксперт Лия Элиава. По мнению руководителя Центра экономической трансформации Рамаза Герлиани, подобное кредитование фактически служит финансированию импорта, а не местной экономики. Бесконтрольная погоня бизнеса за извлечением прибыли привела к тому, что банковские процентные ставки, или, грубо говоря, накрученные поступления, растут. А реальные доходы граждан не только не увеличиваются, но и падают в результате высокого уровня инфляции. И "достать" денег на жизнь становится все сложнее… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2023

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грузия, аналитика, общество, экономика, политика, колумнисты