https://sputnik-georgia.ru/20230702/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-279177880.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

В столице 4 июля возможны кратковременные дожди, а в остальные дни ожидается жаркая погода без осадков 02.07.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинские синоптики с 3 по 5 июля обещают кратковременные дожди на фоне высокой температуры воздуха в отдельных районах Западной Грузии, а на востоке страны возможен град, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Температура воздуха с понедельника прогреется до +29...+34 градусов. Что касается Тбилиси, то в столице 4 июля возможны кратковременные дожди. В остальные дни ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии