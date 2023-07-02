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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
В столице 4 июля возможны кратковременные дожди, а в остальные дни ожидается жаркая погода без осадков 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T21:23+0400
2023-07-02T21:23+0400
2023-07-02T21:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинские синоптики с 3 по 5 июля обещают кратковременные дожди на фоне высокой температуры воздуха в отдельных районах Западной Грузии, а на востоке страны возможен град, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Температура воздуха с понедельника прогреется до +29...+34 градусов. Что касается Тбилиси, то в столице 4 июля возможны кратковременные дожди. В остальные дни ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
В столице 4 июля возможны кратковременные дожди, а в остальные дни ожидается жаркая погода без осадков
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинские синоптики с 3 по 5 июля обещают кратковременные дожди на фоне высокой температуры воздуха в отдельных районах Западной Грузии, а на востоке страны возможен град, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Температура воздуха с понедельника прогреется до +29...+34 градусов. Что касается Тбилиси, то в столице 4 июля возможны кратковременные дожди.
В остальные дни ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса.