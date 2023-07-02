https://sputnik-georgia.ru/20230702/moldavskiy-deputat-nesterovskiy-chto-stanet-s-moldovoy-posle-vykhoda-iz-sng-279165708.html

Молдавский депутат Нестеровский: что станет с Молдовой после выхода из СНГ?

Молдавский депутат Нестеровский: что станет с Молдовой после выхода из СНГ?

Более 1,5 млн молдавских граждан окажутся в непонятном положении, если Молдова выйдет из СНГ 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T10:01+0400

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Такую оценку в интервью “Sputnik на русском” дал депутат Парламента Молдовы Александр Нестеровский. Как разрыв отношений Кишинева с СНГ приведет к краху молдавской экономики и сельского хозяйства? Какие выгоды страна получала от Содружества? Как в Молдове пришли к прямой диктатуре? И за что молдавский народ благодарен России?Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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