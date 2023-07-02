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Молдавский депутат Нестеровский: что станет с Молдовой после выхода из СНГ?
Молдавский депутат Нестеровский: что станет с Молдовой после выхода из СНГ?
Более 1,5 млн молдавских граждан окажутся в непонятном положении, если Молдова выйдет из СНГ 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T10:01+0400
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Такую оценку в интервью “Sputnik на русском” дал депутат Парламента Молдовы Александр Нестеровский. Как разрыв отношений Кишинева с СНГ приведет к краху молдавской экономики и сельского хозяйства? Какие выгоды страна получала от Содружества? Как в Молдове пришли к прямой диктатуре? И за что молдавский народ благодарен России?Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, новости, молдова, кишинев, снг, снг, в мире, видео
мультимедиа, видео, новости, молдова, кишинев, снг, снг, в мире, видео
Молдавский депутат Нестеровский: что станет с Молдовой после выхода из СНГ?
10:01 02.07.2023 (обновлено: 10:07 02.07.2023)
Более 1,5 млн молдавских граждан окажутся в непонятном положении, если Молдова выйдет из СНГ
Такую оценку в интервью “Sputnik на русском” дал депутат Парламента Молдовы Александр Нестеровский.
Как разрыв отношений Кишинева с СНГ приведет к краху молдавской экономики и сельского хозяйства? Какие выгоды страна получала от Содружества? Как в Молдове пришли к прямой диктатуре? И за что молдавский народ благодарен России?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.