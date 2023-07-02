https://sputnik-georgia.ru/20230702/moshennik-v-tbilisi-zarabotal-million-lari-na-obmanutykh-klientakh---prokuratura-279178842.html

Мошенник в Тбилиси заработал миллион лари на обманутых клиентах – прокуратура

Мошенник в Тбилиси заработал миллион лари на обманутых клиентах – прокуратура

Задержанный, используя основанное им агентство недвижимости, предлагал гражданам, которые искали в Тбилиси квартиру для аренды, дать им займ под проценты 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T22:39+0400

2023-07-02T22:39+0400

2023-07-02T23:01+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Жителю Тбилиси предъявлено обвинение за присвоение 962 574 лари мошенническим путем с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба прокуратуры Грузии. Следствием, проведенным МВД Грузии, установлено, что задержанный, используя основанное им агентство недвижимости, предлагал гражданам, которые искали в Тбилиси квартиру для аренды, дать им займ под проценты. Процентами он обещал выплачивать им деньги за аренду квартиры. А по истечению договора об аренде, он обещал якобы вернуть им всю сумму. Кроме того, обвиняемый предлагал потерпевшим в обмен на займ обеспечить его недвижимым имуществом. При этом он использовал земельные участки меньшей стоимости, чем непосредственно заем. Задержанный заключал с гражданами кредитные, кредитно-ипотечные, договоры купли-продажи недвижимости с правом выкупа, и таким образом обманным путем завладевал денежными средствами, принадлежащими потерпевшим. Этими действиями обвиняемый завладел крупной суммой в размере 962 574 лари. Задержанному предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере" (30 эпизодов), которая предусматривает лишение свободы от 6 до 9 лет. На основании ходатайства прокуратуры Тбилисский городской суд избрал для обвиняемого тюремное заключение в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии