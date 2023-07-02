https://sputnik-georgia.ru/20230702/moshennik-v-tbilisi-zarabotal-million-lari-na-obmanutykh-klientakh---prokuratura-279178842.html
Мошенник в Тбилиси заработал миллион лари на обманутых клиентах – прокуратура
Мошенник в Тбилиси заработал миллион лари на обманутых клиентах – прокуратура
Задержанный, используя основанное им агентство недвижимости, предлагал гражданам, которые искали в Тбилиси квартиру для аренды, дать им займ под проценты 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T22:39+0400
2023-07-02T22:39+0400
2023-07-02T23:01+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Жителю Тбилиси предъявлено обвинение за присвоение 962 574 лари мошенническим путем с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба прокуратуры Грузии. Следствием, проведенным МВД Грузии, установлено, что задержанный, используя основанное им агентство недвижимости, предлагал гражданам, которые искали в Тбилиси квартиру для аренды, дать им займ под проценты. Процентами он обещал выплачивать им деньги за аренду квартиры. А по истечению договора об аренде, он обещал якобы вернуть им всю сумму. Кроме того, обвиняемый предлагал потерпевшим в обмен на займ обеспечить его недвижимым имуществом. При этом он использовал земельные участки меньшей стоимости, чем непосредственно заем. Задержанный заключал с гражданами кредитные, кредитно-ипотечные, договоры купли-продажи недвижимости с правом выкупа, и таким образом обманным путем завладевал денежными средствами, принадлежащими потерпевшим. Этими действиями обвиняемый завладел крупной суммой в размере 962 574 лари. Задержанному предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере" (30 эпизодов), которая предусматривает лишение свободы от 6 до 9 лет. На основании ходатайства прокуратуры Тбилисский городской суд избрал для обвиняемого тюремное заключение в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
Мошенник в Тбилиси заработал миллион лари на обманутых клиентах – прокуратура
22:39 02.07.2023 (обновлено: 23:01 02.07.2023)
Задержанный, используя основанное им агентство недвижимости, предлагал гражданам, которые искали в Тбилиси квартиру для аренды, дать им займ под проценты
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Жителю Тбилиси предъявлено обвинение за присвоение 962 574 лари мошенническим путем с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба прокуратуры Грузии.
Следствием, проведенным МВД Грузии, установлено, что задержанный, используя основанное им агентство недвижимости, предлагал гражданам, которые искали в Тбилиси квартиру для аренды, дать им займ под проценты. Процентами он обещал выплачивать им деньги за аренду квартиры. А по истечению договора об аренде, он обещал якобы вернуть им всю сумму.
"Для большей убедительности обвиняемый подписывал договоры об аренде с владельцами конкретных квартир в письменной форме и уверял граждан, что они без проблем будут проживать в квартире в указанные в договоре сроки", – говорится в сообщении.
Кроме того, обвиняемый предлагал потерпевшим в обмен на займ обеспечить его недвижимым имуществом. При этом он использовал земельные участки меньшей стоимости, чем непосредственно заем.
Задержанный заключал с гражданами кредитные, кредитно-ипотечные, договоры купли-продажи недвижимости с правом выкупа, и таким образом обманным путем завладевал денежными средствами, принадлежащими потерпевшим. Этими действиями обвиняемый завладел крупной суммой в размере 962 574 лари.
Задержанному предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере" (30 эпизодов), которая предусматривает лишение свободы от 6 до 9 лет.
На основании ходатайства прокуратуры Тбилисский городской суд избрал для обвиняемого тюремное заключение в качестве меры пресечения.