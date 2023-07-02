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Россия снизила пошлину на экспорт нефти
Россия снизила пошлину на экспорт нефти
Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 мая по 14 июня составила 54,57 доллара за баррель 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T12:09+0400
2023-07-02T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля понизилась на 0,6 доллара – до 15,6 доллара за тонну, следует из данных Минфина. При этом стоимость North Sea Dated (Brent датированный) составляла 75,46 доллара, таким образом российская марка торговалась с дисконтом 20,89 доллара.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июля понизилась на 0,2 доллара и составит 4,6 доллара за тонну, на темные – 15,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,6 доллара, прямогонного (нафты) – 8,5 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему остается нулевой. Пошлина на кокс составит 1 доллар за тонну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, в мире, экономика, новости, цены на нефть
россия, в мире, экономика, новости, цены на нефть
Россия снизила пошлину на экспорт нефти
12:09 02.07.2023 (обновлено: 12:12 02.07.2023)
Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 мая по 14 июня составила 54,57 доллара за баррель
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля понизилась на 0,6 доллара – до 15,6 доллара за тонну, следует из данных Минфина.
"Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 мая по 14 июня составила 54,57 доллара за баррель, или 398,3 доллара за тонну. Месяцем ранее баррель Urals стоил 55,97 доллара", – сообщило РИА Новости.
При этом стоимость North Sea Dated (Brent датированный) составляла 75,46 доллара, таким образом российская марка торговалась с дисконтом 20,89 доллара.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июля понизилась на 0,2 доллара и составит 4,6 доллара за тонну, на темные – 15,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,6 доллара, прямогонного (нафты) – 8,5 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему остается нулевой. Пошлина на кокс составит 1 доллар за тонну.