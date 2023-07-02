https://sputnik-georgia.ru/20230702/seks-prestuplenie-v-otnoshenii-podrostka-obvinyaemyy-ostanetsya-v-zaklyuchenii-279177745.html
Секс-преступление в отношении подростка: обвиняемый останется в заключении
Секс-преступление в отношении подростка: обвиняемый останется в заключении
Обвиняемый категорически заявляет, что не имел контакта с этим ребенком и не совершал преступления, заявил адвокат 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T20:46+0400
2023-07-02T20:46+0400
2023-07-02T20:46+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Зугдидский районный суд избрал для 43-летнего мужчины, задержанного по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки, тюремное заключение в качестве меры пресечения, сообщает телеканал "Рустави 2". Защита требовала освобождения обвиняемого под залог в размере 100 тысяч лари. Процесс проводился в закрытом режиме. Обвиняемый заявил о своей невиновности и ожидает заключения эксперта. Житель Зугдиди был задержан 30 июня по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Теперь мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. По информации СМИ, мать привезла несовершеннолетнюю дочь в клинику из-за болей в животе, и оказалось, что 13-летняя девочка на четвертом месяце беременности. После этого мать не обратилась в полицию, а повезла дочь в клинику в Кутаиси на аборт, врачи сообщили о случившемся правоохранителям. Известно, что обвиняемый и потерпевшая являются соседями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, зугдиди, зугдидский районный суд
грузия, новости, происшествия, зугдиди, зугдидский районный суд
Секс-преступление в отношении подростка: обвиняемый останется в заключении
Обвиняемый категорически заявляет, что не имел контакта с этим ребенком и не совершал преступления, заявил адвокат
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Зугдидский районный суд избрал для 43-летнего мужчины, задержанного по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки, тюремное заключение в качестве меры пресечения, сообщает телеканал "Рустави 2".
Защита требовала освобождения обвиняемого под залог в размере 100 тысяч лари. Процесс проводился в закрытом режиме.
Обвиняемый заявил о своей невиновности и ожидает заключения эксперта.
"Он категорически заявляет, что не имел контакта с этим ребенком и не совершал преступления, в котором он обвиняется", – сказал адвокат обвиняемого Бачуки Курашвили.
Житель Зугдиди был задержан 30 июня по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Теперь мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
По информации СМИ, мать привезла несовершеннолетнюю дочь в клинику из-за болей в животе, и оказалось, что 13-летняя девочка на четвертом месяце беременности. После этого мать не обратилась в полицию, а повезла дочь в клинику в Кутаиси на аборт, врачи сообщили о случившемся правоохранителям.
Известно, что обвиняемый и потерпевшая являются соседями.