https://sputnik-georgia.ru/20230702/vremya-ch-triumf-inzhenernykh-voysk-rf-ispytaniya-okhotnika-i-ministr-oborony-kuby-v-moskve-279166210.html
Время Ч: триумф инженерных войск РФ, испытания "Охотника" и министр обороны Кубы в Москве
Время Ч: триумф инженерных войск РФ, испытания "Охотника" и министр обороны Кубы в Москве
Если Россия разместит на Кубе свои гиперзвуковые ракеты, то они долетят до Вашингтона всего за 3 минуты 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T11:41+0400
2023-07-02T11:41+0400
2023-07-02T11:41+0400
мультимедиа
видео
россия
куба
москва
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/02/279166042_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5e4c05944b6b97fa0c42ed4e53067036.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Именно поэтому Запад с тревогой смотрит на развитие военного сотрудничества России и Кубы, считает он. Могут ли российские военные базы появиться на Кубе? Как инженерные войска России не дают ВСУ добиваться успехов на поле боя? Когда российский тяжелый беспилотник "Охотник" появится в зоне СВО? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
куба
москва
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/02/279166042_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1dd0cf2c55b8d7dcd50a0f964438a231.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, куба, москва, вашингтон, видео
мультимедиа, видео, россия, куба, москва, вашингтон, видео
Время Ч: триумф инженерных войск РФ, испытания "Охотника" и министр обороны Кубы в Москве
Если Россия разместит на Кубе свои гиперзвуковые ракеты, то они долетят до Вашингтона всего за 3 минуты
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Именно поэтому Запад с тревогой смотрит на развитие военного сотрудничества России и Кубы, считает он.
Могут ли российские военные базы появиться на Кубе? Как инженерные войска России не дают ВСУ добиваться успехов на поле боя? Когда российский тяжелый беспилотник "Охотник" появится в зоне СВО?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".