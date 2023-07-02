https://sputnik-georgia.ru/20230702/vremya-ch-triumf-inzhenernykh-voysk-rf-ispytaniya-okhotnika-i-ministr-oborony-kuby-v-moskve-279166210.html

Время Ч: триумф инженерных войск РФ, испытания "Охотника" и министр обороны Кубы в Москве

Время Ч: триумф инженерных войск РФ, испытания "Охотника" и министр обороны Кубы в Москве

Если Россия разместит на Кубе свои гиперзвуковые ракеты, то они долетят до Вашингтона всего за 3 минуты 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T11:41+0400

2023-07-02T11:41+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Именно поэтому Запад с тревогой смотрит на развитие военного сотрудничества России и Кубы, считает он. Могут ли российские военные базы появиться на Кубе? Как инженерные войска России не дают ВСУ добиваться успехов на поле боя? Когда российский тяжелый беспилотник "Охотник" появится в зоне СВО? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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