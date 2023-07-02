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Железная дорога Грузии отменила более десятка рейсов, намеченных на понедельник
Железная дорога Грузии отменила более десятка рейсов, намеченных на понедельник
Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T23:12+0400
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оползень
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога отменила 13 рейсов, намеченных на 3 июля в связи с оползнем у станции Марелиси в Хашурском районе, сообщает пресс-служба компании. Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе в субботу, 1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы. Руководство компании Грузинская железная дорога ожидает заключения экспертов для возобновления перевозки пассажиров. Отмена коснулась следующих направлений: Информацию по другим рейсам компания предоставит позже. Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
хашурский район
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грузия, новости, происшествия, общество, грузинская железная дорога, оползень, хашурский район
грузия, новости, происшествия, общество, грузинская железная дорога, оползень, хашурский район

Железная дорога Грузии отменила более десятка рейсов, намеченных на понедельник

23:12 02.07.2023 (обновлено: 23:14 02.07.2023)
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Двухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми
Двухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili /
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Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога отменила 13 рейсов, намеченных на 3 июля в связи с оползнем у станции Марелиси в Хашурском районе, сообщает пресс-служба компании.
Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе в субботу, 1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы. Руководство компании Грузинская железная дорога ожидает заключения экспертов для возобновления перевозки пассажиров.
Отмена коснулась следующих направлений:
№806 Тбилиси-Батуми 06:30;
№805 Батуми-Тбилиси 14:30;
№802 Тбилиси-Батуми 08:00;
№803 Батуми-Тбилиси 08:10;
№808 Тбилиси-Батуми 10:35;
№870 Тбилиси-Зугдиди 08:40;
№12 Тбилиси-Озургети 08:50;
№18 Тбилиси-Кутаиси 08:50;
№873 Поти-Тбилиси 07:20;
№11 Озургети-Тбилиси 09:00;
№17 Кутаиси-Тбилиси 12:25;
№6446 Хашури-Зестафони 06:50;
№6417 Зестафони-Хашури 06:50.
Информацию по другим рейсам компания предоставит позже. Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов.
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