https://sputnik-georgia.ru/20230702/zheleznaya-doroga-gruzii-otmenila-bolee-desyatka-reysov-namechennykh-na-ponedelnik-279178984.html

Железная дорога Грузии отменила более десятка рейсов, намеченных на понедельник

Железная дорога Грузии отменила более десятка рейсов, намеченных на понедельник

Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T23:12+0400

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хашурский район

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога отменила 13 рейсов, намеченных на 3 июля в связи с оползнем у станции Марелиси в Хашурском районе, сообщает пресс-служба компании. Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе в субботу, 1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы. Руководство компании Грузинская железная дорога ожидает заключения экспертов для возобновления перевозки пассажиров. Отмена коснулась следующих направлений: Информацию по другим рейсам компания предоставит позже. Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хашурский район

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грузия, новости, происшествия, общество, грузинская железная дорога, оползень, хашурский район