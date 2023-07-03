https://sputnik-georgia.ru/20230703/gruzinskie-blyuda-vpervye-popali-na-produktovuyu-vystavku-v-nyu-yorke-279189202.html

Грузинские блюда впервые попали на продуктовую выставку в Нью-Йорке

Грузинские блюда впервые попали на продуктовую выставку в Нью-Йорке

В выставке приняли участие около 40 тысяч участников и гостей со всего мира 03.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинские блюда впервые были представлены на масштабной продуктовой выставке в Нью-Йорке Fancy Food Show. На мероприятии были представлены 16 компаний из Грузии, передает телекомпания "Имеди". На выставке также присутствовал посол Грузии в США Давид Залкалиани. По словам директора агентства "Производи в Грузии" Михаила Хидурели, правительство Грузии максимально помогает грузинским компаниям выйти на международный рынок. Для этого проводятся различные тренинги и курсы.В этом году в выставке Fancy Food Show приняли участие около 40 тысяч участников и гостей со всего мира. Слоганом Грузии был "Мы создаем, вы чувствуйте". Международная торговая пищевая ассоциация (NASFT) является некоммерческим деловым союзом компаний, работающих в области производства, оптовой и розничной дистрибуции продуктов питания. Она была основана в 1952 году. Главная цель ассоциации – способствовать торговле и продвижению новых технологий и продукции пищевой индустрии. Выставки ассоциации привлекают от 15 до 30 тысяч профессиональных посетителей из многих стран мира.Ежегодная зимняя сессия "Fancy Food Show" SFA – проводится в одном из городов западного побережья США. А ежегодная летняя сессия "Fancy Food Show" – проводится в Нью-Йорке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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