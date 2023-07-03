https://sputnik-georgia.ru/20230703/gruziya-stanovitsya-tsentrom-delovogo-turizma-279190351.html

Грузия становится центром делового туризма

Грузия становится центром делового туризма

Грузия прочно утверждается на мировой карте делового туризма, отмечают в администрации туризма 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T13:42+0400

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грузия

экономика

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норвегия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии признана лучшей в Европе в плане предоставления услуг, награда была вручена на международном форуме делового туризма m&i Summer 2023.На форуме, проходящем в эти дни в норвежском Осло, были представлены международные компании, которые заказали 320 мероприятий в разных странах мира.В международном форуме делового туризма принимали участие представители ведущих конвенционных бюро мира, эксперты отрасли, члены туркомпаний, организаций из сферы бизнес-туризма и так далее. В последние годы в Грузии активно развивается MICE-туризм. Это сфера туризма включает четыре базовых направления, в частности: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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