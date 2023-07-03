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https://sputnik-georgia.ru/20230703/gruziya-stanovitsya-tsentrom-delovogo-turizma-279190351.html
Грузия становится центром делового туризма
Грузия становится центром делового туризма
Грузия прочно утверждается на мировой карте делового туризма, отмечают в администрации туризма 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T13:42+0400
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грузия
экономика
туризм
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии признана лучшей в Европе в плане предоставления услуг, награда была вручена на международном форуме делового туризма m&amp;i Summer 2023.На форуме, проходящем в эти дни в норвежском Осло, были представлены международные компании, которые заказали 320 мероприятий в разных странах мира.В международном форуме делового туризма принимали участие представители ведущих конвенционных бюро мира, эксперты отрасли, члены туркомпаний, организаций из сферы бизнес-туризма и так далее. В последние годы в Грузии активно развивается MICE-туризм. Это сфера туризма включает четыре базовых направления, в частности: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, туризм, норвегия, европа
грузия, экономика, туризм, норвегия, европа

Грузия становится центром делового туризма

13:42 03.07.2023 (обновлено: 13:48 03.07.2023)
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - парк Рике и мост Мира
Вид на город Тбилиси - парк Рике и мост Мира - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузия прочно утверждается на мировой карте делового туризма, отмечают в администрации туризма
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии признана лучшей в Европе в плане предоставления услуг, награда была вручена на международном форуме делового туризма m&i Summer 2023.
На форуме, проходящем в эти дни в норвежском Осло, были представлены международные компании, которые заказали 320 мероприятий в разных странах мира.

"Грузия прочно утверждается на мировой карте делового туризма. Эта победа способствует популяризации направления делового туризма Грузии, привлечению крупных мероприятий, форумов, конференции и конгрессов", – отмечено в сообщении пресс-службы администрации туризма.

В международном форуме делового туризма принимали участие представители ведущих конвенционных бюро мира, эксперты отрасли, члены туркомпаний, организаций из сферы бизнес-туризма и так далее.
В последние годы в Грузии активно развивается MICE-туризм. Это сфера туризма включает четыре базовых направления, в частности:
meetings – корпоративные встречи, презентации, переговоры;
incentives – поощрительные или мотивационные туры и программы, обучение персонала, корпоративные праздники;
conferences – конференции, конгрессы, съезды, форумы, семинары;
exhibitions – выставки, имиджевые мероприятия, фестивали, благотворительные концерты.
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