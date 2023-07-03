https://sputnik-georgia.ru/20230703/ivan-kupala-2023-chto-nelzya-delat-narodnye-primety-prazdnika-279212118.html
Иван Купала 2023: что нельзя делать, народные приметы праздника
Иван Купала 2023: что нельзя делать, народные приметы праздника
Иван Купала – народный праздник, окутанный разными легендами и поверьями, с которым связано множество примет и запретов 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T19:55+0400
2023-07-03T19:55+0400
2023-07-03T19:59+0400
справки
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Что нельзя делать на Ивана Купала и какие приметы и запреты связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в ночь на Ивана Купала спать – по приметам к спящим в гости может нагрянуть нечисть и навредить домашним животным. В ночь на Ивана Купала нельзя ходить в лес, так как нечисть в этот период наиболее активна и может навредить человеку. Нельзя в праздник давать в долг – это плохая примета, сулящая нищету и проблемы. Продавать или отдавать что-либо из своих вещей на Ивана Купала нельзя – можно привлечь в дом болезни и неприятности. По приметам нельзя в народный праздник срезать цветы для букетов – это приведет к семейным ссорам. Нельзя поднимать с земли деньги, найденные в праздник – это плохая примета, привлекающая болезни и несчастья. Народные приметыПо народным приметам траву на Ивана Купала нужно собрать до рассвета – только в этом случае растения сохранят все свои целебные свойства. На Ивана Купала в основном собирали мать-и-мачеху, полынь, крапиву, багульник и душицу, высушивали и использовали по необходимости – готовили отвары для больных или окуривали избы, изгоняя злых духов и привлекая удачу и достаток. По народным приметам некоторые растения на Ивана Купала способны одарить способностью разговаривать с животными и птицами, однако главным цветком в эту необычную ночь был папоротник. Цветущий папоротник считали самым колдовским растением – по народному поверью, он исполнял сокровенные желания и помогал отыскать клады. Правда цветет он недолго, да и отыскать его очень сложно. Расцветающая перелет-трава по приметам также обладает волшебством – люди верили, что растение способно перенести за тридевять земель. Крапива оберегала от посягательств различной нечисти, поэтому растение обычно раскладывали на пороге дома и на подоконниках. По народным приметам цветок иван-да-марья, сорванный в ночь на Ивана Купала, раскладывали по углам дома для защиты от воров. В ночь на Иван Купала по народным приметам муравьиное масло обладало целительными свойствами, поэтому славяне в праздник искали муравейники и собирали масло. Звездное небо в ночь на праздник – грибов будет видимо-невидимо, а много росы на Ивана Купала – это явная примета, что урожай огурцов будет богатый. Есть примета, что любое желание сбудется, если перелезть в народный праздник через двенадцать разных оград. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки
Иван Купала 2023: что нельзя делать, народные приметы праздника
19:55 03.07.2023 (обновлено: 19:59 03.07.2023)
Иван Купала – народный праздник, окутанный разными легендами и поверьями, с которым связано множество примет и запретов
Что нельзя делать на Ивана Купала и какие приметы и запреты связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
Нельзя в ночь на Ивана Купала спать – по приметам к спящим в гости может нагрянуть нечисть и навредить домашним животным.
В ночь на Ивана Купала нельзя ходить в лес, так как нечисть в этот период наиболее активна и может навредить человеку.
Нельзя в праздник давать в долг – это плохая примета, сулящая нищету и проблемы.
Продавать или отдавать что-либо из своих вещей на Ивана Купала нельзя – можно привлечь в дом болезни и неприятности.
По приметам нельзя в народный праздник срезать цветы для букетов – это приведет к семейным ссорам.
Нельзя поднимать с земли деньги, найденные в праздник – это плохая примета, привлекающая болезни и несчастья.
Народные приметы
По народным приметам траву на Ивана Купала нужно собрать до рассвета – только в этом случае растения сохранят все свои целебные свойства.
На Ивана Купала в основном собирали мать-и-мачеху, полынь, крапиву, багульник и душицу, высушивали и использовали по необходимости – готовили отвары для больных или окуривали избы, изгоняя злых духов и привлекая удачу и достаток.
По народным приметам некоторые растения на Ивана Купала способны одарить способностью разговаривать с животными и птицами, однако главным цветком в эту необычную ночь был папоротник.
Цветущий папоротник считали самым колдовским растением – по народному поверью, он исполнял сокровенные желания и помогал отыскать клады. Правда цветет он недолго, да и отыскать его очень сложно.
Расцветающая перелет-трава по приметам также обладает волшебством – люди верили, что растение способно перенести за тридевять земель.
Крапива оберегала от посягательств различной нечисти, поэтому растение обычно раскладывали на пороге дома и на подоконниках.
По народным приметам цветок иван-да-марья, сорванный в ночь на Ивана Купала, раскладывали по углам дома для защиты от воров.
В ночь на Иван Купала по народным приметам муравьиное масло обладало целительными свойствами, поэтому славяне в праздник искали муравейники и собирали масло.
Звездное небо в ночь на праздник – грибов будет видимо-невидимо, а много росы на Ивана Купала – это явная примета, что урожай огурцов будет богатый.
Есть примета, что любое желание сбудется, если перелезть в народный праздник через двенадцать разных оград.
Материал подготовлен на основе открытых источников.