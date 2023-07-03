https://sputnik-georgia.ru/20230703/kogda-vozobnovit-rabotu-zheleznaya-doroga-gruzii-279186854.html

Когда возобновит работу железная дорога Грузии после схода оползня?

Когда возобновит работу железная дорога Грузии после схода оползня?

Оползень повредил контактную сеть и рельсы, что привело к отмене ж/д рейсов 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. "Грузинская железная дорога" после схода оползня восстановит работу в понедельник с 17:00, сообщили в пресс-службе компании.Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе (регион Имерети) в субботу, 1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы. Из-за схода оползня были отменены все пассажирские рейсы "Грузинской железной дороги". Кроме того, погиб 77-летний мужчина, который находился в зоне бедствия.В ГЖД сообщили, что в понедельник рельсы полностью очищены от оползня и восстановлена контактная сеть.В понедельник дня будут выполнены следующие рейсы:Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, грузинская железная дорога, происшествия