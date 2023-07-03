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Когда возобновит работу железная дорога Грузии после схода оползня?
Когда возобновит работу железная дорога Грузии после схода оползня?
Оползень повредил контактную сеть и рельсы, что привело к отмене ж/д рейсов 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T11:14+0400
2023-07-03T11:14+0400
2023-07-03T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. "Грузинская железная дорога" после схода оползня восстановит работу в понедельник с 17:00, сообщили в пресс-службе компании.Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе (регион Имерети) в субботу, 1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы. Из-за схода оползня были отменены все пассажирские рейсы "Грузинской железной дороги". Кроме того, погиб 77-летний мужчина, который находился в зоне бедствия.В ГЖД сообщили, что в понедельник рельсы полностью очищены от оползня и восстановлена контактная сеть.В понедельник дня будут выполнены следующие рейсы:Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, грузинская железная дорога, происшествия
грузия, экономика, новости, грузинская железная дорога, происшествия
Когда возобновит работу железная дорога Грузии после схода оползня?
11:14 03.07.2023 (обновлено: 11:55 03.07.2023)
Оползень повредил контактную сеть и рельсы, что привело к отмене ж/д рейсов
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. "Грузинская железная дорога" после схода оползня восстановит работу в понедельник с 17:00, сообщили в пресс-службе компании.
Оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе (регион Имерети) в субботу, 1 июля, из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы. Из-за схода оползня были отменены все пассажирские рейсы "Грузинской железной дороги". Кроме того, погиб 77-летний мужчина, который находился в зоне бедствия.
В ГЖД сообщили, что в понедельник рельсы полностью очищены от оползня и восстановлена контактная сеть.
В понедельник дня будут выполнены следующие рейсы:
#804 Тбилиси-Батуми 17:05
#807 Батуми-Тбилиси 17:15
#801 Батуми-Тбилиси 18:20
#812 Тбилиси-Батуми 00:35
#811 Батуми-Тбилиси 00:45
#869 Зугдиди-Тбилиси 17:25
Пассажирам отменных рейсов возвращают 100% стоимости приобретенных билетов.