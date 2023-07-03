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https://sputnik-georgia.ru/20230703/kurs-lari-dollar-279146397.html
Курс лари на понедельник – 2,6131 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,6131 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0046 лари по отношению к доллару 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T09:20+0400
2023-07-03T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 июля в размере 2,6131 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0046 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на понедельник – 2,6131 GEL/$

09:20 03.07.2023
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0046 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 июля в размере 2,6131 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0046 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 3 июля
Кросс-курс основных валют на 3 июля - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2023
Кросс-курс основных валют на 3 июля
© Sputnik
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