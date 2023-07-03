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Наркотики пытались завезти из Турции в Грузию
Наркотики пытались завезти из Турции в Грузию
У иностранного гражданина обнаружили около 200 граммов наркотического вещества 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T12:34+0400
2023-07-03T12:34+0400
2023-07-03T12:41+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Попытка ввоза наркотических средств в большом количестве на территорию Грузии была пресечена на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. На основании подозрений иностранного гражданина проверили на рентген-сканере и в результате было обнаружено спрятанное наркотическое вещество общим весом 192,18 грамма, сообщили в ведомстве.Для дальнейшего реагирования материалы дела переданы в МВД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тпп "сарпи"
Наркотики пытались завезти из Турции в Грузию
12:34 03.07.2023 (обновлено: 12:41 03.07.2023)
У иностранного гражданина обнаружили около 200 граммов наркотического вещества
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Попытка ввоза наркотических средств в большом количестве на территорию Грузии была пресечена на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.
На основании подозрений иностранного гражданина проверили на рентген-сканере и в результате было обнаружено спрятанное наркотическое вещество общим весом 192,18 грамма, сообщили в ведомстве
.
Для дальнейшего реагирования материалы дела переданы в МВД Грузии.