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Новак: Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе
Новак: Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе
Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения добычи нефти 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T21:55+0400
2023-07-03T21:55+0400
2023-07-03T21:55+0400
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российская нефть
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Как уточнили журналистам в аппарате Новака, в результате Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения добычи нефти. Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.Позднее Россия приняла решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года. Заявленный объем добровольного сокращения был достигнут в апреле, говорил Новак.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, экономика, новости, александр новак, цены на нефть, российская нефть
россия, экономика, новости, александр новак, цены на нефть, российская нефть
Новак: Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе
Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения добычи нефти
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", – сказал Новак.
Как уточнили журналистам в аппарате Новака, в результате Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения добычи нефти.
Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.
Позднее Россия приняла решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года. Заявленный объем добровольного сокращения был достигнут в апреле, говорил Новак.