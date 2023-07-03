https://sputnik-georgia.ru/20230703/novak-rossiya-dobrovolno-sokratit-eksport-nefti-v-avguste--279214353.html

Новак: Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе

Новак: Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе

Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения добычи нефти 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T21:55+0400

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александр новак

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российская нефть

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Как уточнили журналистам в аппарате Новака, в результате Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения добычи нефти. Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.Позднее Россия приняла решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года. Заявленный объем добровольного сокращения был достигнут в апреле, говорил Новак.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, экономика, новости, александр новак, цены на нефть, российская нефть