https://sputnik-georgia.ru/20230703/premer-armeyskiy-lager-v-gruzii-pomozhet-propagande-pravilnykh-tsennostey-sredi-molodykh-279193366.html

Премьер: "Армейский лагерь" в Грузии поможет пропаганде правильных ценностей среди молодых

Премьер: "Армейский лагерь" в Грузии поможет пропаганде правильных ценностей среди молодых

Проект Минобороны Грузии, рассчитанный на старшеклассников, впервые реализуется с министерством образования 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T14:02+0400

2023-07-03T14:02+0400

2023-07-03T14:15+0400

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министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Новый масштабный проект "Армейский лагерь" заинтересует многих молодых людей и будет способствовать пропаганде правильных ценностей среди молодежи, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии лагеря в Коджори. Новый проект летний "Армейский лагерь" для учеников 9-11 классов общеобразовательных школ впервые стартовал в Коджори (близ Тбилиси) в Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе. Школьников научат оказывать первую медицинскую помощь, изучат такие предметы как топография и навигация, а также многое другое.Проект реализуется при участии министерства обороны и министерства образования, отметил премьер.По словам премьера, значение армии и ее роль в развитии общества очень велика.У молодых людей в лагере будет возможность узнать о том, как устроена армия и лично пообщаться с военными, кроме того, они узнают больше о подвигах, совершенных грузинскими бойцами в прошлом.Как отметил премьер, лагерь также будет способствовать пропаганде правильных ценностей среди молодежи. Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда правильных ценностей, семейных ценностей должна начинаться с детских садов и школ, подчеркнул он. Как отметил Гарибашвили, очень важно, что в школах Грузии ввели военное учение "Оборона и безопасность".Как подчеркнул премьер, для определения правильной ориентации среди молодежи важна не только роль семьи, но и роль министерства образования, армии и церкви.На церемонии открытия "Армейского лагеря" кроме премьера присутствовали министр обороны Джуаншер Бурчулладзе и министр образования Георгий Амилахвари."Армейский лагерь"Летний "Армейский лагерь" – проект, инициированный Департаментом стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны, впервые реализуется в этом году совместно с министерством образования. Цель проекта – воспитание патриотического духа у молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни и повышение осведомленности о грузинской армии. Этим летом в "Армейском лагере" примут участие 800 учащихся. В каждой ротации будет 100 человек. Проект завершится в конце августа.Проведение летнего "Армейского лагеря" обеспечивает Командование учебного и военного образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, коджори, министерство обороны грузии, министерство образования и науки грузии