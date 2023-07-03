https://sputnik-georgia.ru/20230703/prezident-gruzii-predstavlyaet-oppozitsiyu---deputat-gruzinskoy-mechty-279204696.html

Президент Грузии представляет оппозицию – депутат "Грузинской мечты"

Президент Грузии представляет оппозицию – депутат "Грузинской мечты"

По словам депутата, Саломе Зурабишвили, которая была раньше и которую он знал, уже нет 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T15:37+0400

2023-07-03T15:37+0400

2023-07-03T15:47+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ника гварамия

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в оппозиции, игнорируя более 1,2 миллиона людей, которые за нее проголосовали, сказал заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Гия Цагареишвили.Президент Грузии 1 июля заявила, что решение европейских структур не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в ЕС не было ошибочным. Политик привел в пример помилование президентом гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, а также ее заявление о том, что Грузия не достойна статуса кандидата на вступление в ЕС.По словам депутата, Саломе Зурабишвили, которая была раньше и которую он знал, уже нет. Заявление о помиловании гендиректора телеканала "Мтавари архи" президент сделала 22 июня вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ника гварамия, еврокомиссия