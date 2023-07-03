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https://sputnik-georgia.ru/20230703/propavshiy-v-rustavi-podrostok-nayden-mertvym-279214189.html
Пропавший в Рустави подросток найден мертвым
Пропавший в Рустави подросток найден мертвым
Подросток исчез после того, как вместе с друзьями вошел в реку и его унесло течением 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T21:31+0400
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новости
происшествия
рустави
река кура
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Тело 14-ти летнего подростка, пропавшего в городе Рустави, нашли в реке Кура спустя почти неделю поисков, сообщил Первый канал. По информации Службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД, тело подростка было найдено в 23 километрах от места исчезновения. Со дня исчезновения мальчика в реке Кура шли поисковые работы. В процессе вместе со спасателями участвовали водолазы и кинологи. Также была мобилизована патрульная полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, рустави, река кура
грузия, новости, происшествия, рустави, река кура

Пропавший в Рустави подросток найден мертвым

21:31 03.07.2023
© courtesy of Miho Neiman / Спасательная операция ведет поиск на реке Кура
Спасательная операция ведет поиск на реке Кура - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2023
© courtesy of Miho Neiman /
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Подросток исчез после того, как вместе с друзьями вошел в реку и его унесло течением
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Тело 14-ти летнего подростка, пропавшего в городе Рустави, нашли в реке Кура спустя почти неделю поисков, сообщил Первый канал.
По информации Службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД, тело подростка было найдено в 23 километрах от места исчезновения.
По имеющейся информации, 14-летний подросток Георгий Закарашвили исчез после того, как вместе с друзьями вошел в реку и его унесло течением.
Со дня исчезновения мальчика в реке Кура шли поисковые работы. В процессе вместе со спасателями участвовали водолазы и кинологи. Также была мобилизована патрульная полиция.
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