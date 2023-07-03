https://sputnik-georgia.ru/20230703/propavshiy-v-rustavi-podrostok-nayden-mertvym-279214189.html

Пропавший в Рустави подросток найден мертвым

Пропавший в Рустави подросток найден мертвым

Подросток исчез после того, как вместе с друзьями вошел в реку и его унесло течением 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T21:31+0400

2023-07-03T21:31+0400

2023-07-03T21:31+0400

грузия

новости

происшествия

рустави

река кура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/10/250908014_31:0:3672:2048_1920x0_80_0_0_063c4ff53c859d3102bd4999327dd15f.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Тело 14-ти летнего подростка, пропавшего в городе Рустави, нашли в реке Кура спустя почти неделю поисков, сообщил Первый канал. По информации Службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД, тело подростка было найдено в 23 километрах от места исчезновения. Со дня исчезновения мальчика в реке Кура шли поисковые работы. В процессе вместе со спасателями участвовали водолазы и кинологи. Также была мобилизована патрульная полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, рустави, река кура