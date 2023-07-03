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Сход оползня в Грузии: спасатели нашли тело пенсионера
Сход оползня в Грузии: спасатели нашли тело пенсионера
Обнаружить тело пожилого мужчины удалось на третий день поисков 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T11:34+0400
2023-07-03T11:34+0400
2023-07-03T11:34+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинские спасатели нашли тело 72-летнего мужчины, который пропал в зоне схода оползня у села Марелиси Харагаульского района, сообщает телеканал "Рустави 2".Оползень сошел в Харагаульском районе 1 июля. Тогда же стало известно, что в зоне бедствия находился пенсионер. Поисково-спасательные работы велись трое суток.Сошедший в результате сильных дождей оползень повредил железнодорожные рельсы, в связи с чем грузовые поезда ходят по одному пути, а движение пассажирских поездов временно запрещено.На месте происшествия ведутся очистительные работы, здесь же мобилизована спецтехника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, оползень
происшествия, грузия, новости, оползень
Сход оползня в Грузии: спасатели нашли тело пенсионера
Обнаружить тело пожилого мужчины удалось на третий день поисков
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik.
Грузинские спасатели нашли тело 72-летнего мужчины, который пропал в зоне схода оползня у села Марелиси Харагаульского района, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Оползень сошел в Харагаульском районе 1 июля. Тогда же стало известно, что в зоне бедствия находился пенсионер. Поисково-спасательные работы велись трое суток.
Сошедший в результате сильных дождей оползень повредил железнодорожные рельсы, в связи с чем грузовые поезда ходят по одному пути, а движение пассажирских поездов временно запрещено.
На месте происшествия ведутся очистительные работы, здесь же мобилизована спецтехника.