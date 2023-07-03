https://sputnik-georgia.ru/20230703/skhod-opolznya-v-gruzii-spasateli-nashli-telo-pensionera--279187315.html

Сход оползня в Грузии: спасатели нашли тело пенсионера

Сход оползня в Грузии: спасатели нашли тело пенсионера

Обнаружить тело пожилого мужчины удалось на третий день поисков 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T11:34+0400

2023-07-03T11:34+0400

2023-07-03T11:34+0400

происшествия

грузия

новости

оползень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0d/275723323_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_2bbfb884e6b7518f1cfca8e61a7b8a6b.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинские спасатели нашли тело 72-летнего мужчины, который пропал в зоне схода оползня у села Марелиси Харагаульского района, сообщает телеканал "Рустави 2".Оползень сошел в Харагаульском районе 1 июля. Тогда же стало известно, что в зоне бедствия находился пенсионер. Поисково-спасательные работы велись трое суток.Сошедший в результате сильных дождей оползень повредил железнодорожные рельсы, в связи с чем грузовые поезда ходят по одному пути, а движение пассажирских поездов временно запрещено.На месте происшествия ведутся очистительные работы, здесь же мобилизована спецтехника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, оползень