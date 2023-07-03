https://sputnik-georgia.ru/20230703/strashnoe-dtp-u-kutaisskogo-aeroporta--pogibli-pyat-chelovek-279188567.html

Страшное ДТП у Кутаисского аэропорта – погибли пять человек

Страшное ДТП у Кутаисского аэропорта – погибли пять человек

Четыре человека погибли на месте, еще один – в больнице 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T12:14+0400

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новости

происшествия

имерети

грузия

авария

дтп

жертвы

кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Пять человек погибли в результате ДТП близ Кутаисского международного аэропорта "Копиднари" в регионе Имерети.Как сообщает телеканал "Рустави 2", авария произошла в понедельник на рассвете. Четыре человека погибли на месте, еще один скончался в клинике после госпитализации.Состояние еще одного пострадавшего, доставленного в клинику, оценивается как тяжелое.При каких обстоятельствах произошло ДТП – не уточняется. По факту начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, происшествия, имерети, грузия, авария, дтп, жертвы, кутаисский международный аэропорт