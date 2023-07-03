https://sputnik-georgia.ru/20230703/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-3-do-9-iyulya-279184742.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 3 до 9 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 3 до 9 июля

В Тбилиси на этой неделе днем будет выше 30 градусов тепла 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют в основном ясную и солнечную погоду. В понедельник, 3 июля, в столице ожидается частичная облачность и преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:38. Во вторник, 4 июля, в Тбилиси утром ожидается ясная и облачная погода, а днем небольшой дождь и облачность. Восход солнца будет в 05:31. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В среду, 5 июля, в Тбилиси ожидается солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 05:31. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В четверг, 6 июля, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:32. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 22 градуса тепла, а днем поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В пятницу, 7 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:33. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса, а днем прогреется до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:37. В субботу, 8 июля, утро в столице Грузии обещает быть ясным и солнечным, однако к вечеру ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 05:33. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, днем воздух прогреется до 34 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:37. В воскресенье, 9 июля, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:34. Минимальная температура воздуха ночью составит 24 градуса, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:36.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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