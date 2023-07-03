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Умер директор I музучилища Тбилиси
Умер директор I музучилища Тбилиси
Профессор Тбилисской государственной консерватории возглавлял I музучилище Тбилиси с 1985 по 2005 год 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T12:54+0400
2023-07-03T12:54+0400
2023-07-03T12:54+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Выдающийся грузинский оперный певец, в прошлом директор I музыкального училища Тбилиси, Тенгиз Мушкудиани умер в возрасте 96 лет, говорится в сообщении министерства культуры Грузии. Министерство культуры выразило свои глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Тенгиза Мушкудиани. С 1954 года Тенгиз Мушкудиани был ведущим солистом Тбилисского театра оперы и балета им. Закария Палиашвили и исполнял партии, среди которых стоит выделить Бориса, Пимена ("Борис Годунов" Мусоргского), Мефистофеля ("Фауст"), мельник ("Али" Даргомыжского), Дон Базилио ("Севильский цирюльник" Россини) и многие другие. Кроме того, он снимался в фильмах: "Абезара" и "Десница великого мастера". Работал преподавателем в I музыкальном училище Тбилиси, где был директором в 1985-2005 годах. Мушкудиани также был профессором Тбилисской государственной консерватории. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, тбилисский театр оперы и балета , кто ушел из жизни в 2023 году?
грузия, новости, культура, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, тбилисский театр оперы и балета , кто ушел из жизни в 2023 году?
Умер директор I музучилища Тбилиси
Профессор Тбилисской государственной консерватории возглавлял I музучилище Тбилиси с 1985 по 2005 год
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Выдающийся грузинский оперный певец, в прошлом директор I музыкального училища Тбилиси, Тенгиз Мушкудиани умер в возрасте 96 лет, говорится в сообщении министерства культуры Грузии.
Министерство культуры выразило свои глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Тенгиза Мушкудиани.
"Полный диапазон красивого и приятного тембра, музыкальность, артистичная внешность принесли Тенгизу Мушкудиани настоящее признание", – отметили в ведомстве.
С 1954 года Тенгиз Мушкудиани был ведущим солистом Тбилисского театра оперы и балета им. Закария Палиашвили и исполнял партии, среди которых стоит выделить Бориса, Пимена ("Борис Годунов" Мусоргского), Мефистофеля ("Фауст"), мельник ("Али" Даргомыжского), Дон Базилио ("Севильский цирюльник" Россини) и многие другие.
Кроме того, он снимался в фильмах: "Абезара" и "Десница великого мастера". Работал преподавателем в I музыкальном училище Тбилиси, где был директором в 1985-2005 годах. Мушкудиани также был профессором Тбилисской государственной консерватории.