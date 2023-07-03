https://sputnik-georgia.ru/20230703/v-rustavi-ischut-podrostka--ego-uneslo-techeniem-reki-279183601.html

В Рустави ищут подростка – его унесло течением реки

В Рустави ищут подростка – его унесло течением реки

Подросток вошел в реку и его унесло течением 03.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Подростка пятый день ищут в реке Кура в городе Рустави, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, 14-летний подросток Георгий Закарашвили исчез после того, как вместе с друзьями вошел в реку и его унесло течением. Со дня исчезновения мальчика в реке Кура идут поисковые работы. В процессе вместе со спасателями участвуют водолазы и кинологи. Мобилизована патрульная полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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