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В Рустави ищут подростка – его унесло течением реки
В Рустави ищут подростка – его унесло течением реки
Подросток вошел в реку и его унесло течением 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T10:22+0400
2023-07-03T10:22+0400
2023-07-03T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Подростка пятый день ищут в реке Кура в городе Рустави, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, 14-летний подросток Георгий Закарашвили исчез после того, как вместе с друзьями вошел в реку и его унесло течением. Со дня исчезновения мальчика в реке Кура идут поисковые работы. В процессе вместе со спасателями участвуют водолазы и кинологи. Мобилизована патрульная полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, рустави
происшествия, новости, грузия, рустави
В Рустави ищут подростка – его унесло течением реки
10:22 03.07.2023 (обновлено: 11:13 03.07.2023)
Подросток вошел в реку и его унесло течением
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Подростка пятый день ищут в реке Кура в городе Рустави, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По имеющейся информации, 14-летний подросток Георгий Закарашвили исчез после того, как вместе с друзьями вошел в реку и его унесло течением.
Со дня исчезновения мальчика в реке Кура идут поисковые работы. В процессе вместе со спасателями участвуют водолазы и кинологи. Мобилизована патрульная полиция.