Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230703/vperedi-dva-zharkikh-mesyatsa--gruzinskie-sinoptiki-preduprezhdayut-o-vysokoy-temperature-279204898.html
Впереди два жарких месяца – грузинские синоптики предупреждают о высокой температуре
Впереди два жарких месяца – грузинские синоптики предупреждают о высокой температуре
Температура воздуха будет на один градус выше нормы 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T16:12+0400
2023-07-03T16:12+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/13/249242591_406:383:2976:1829_1920x0_80_0_0_bcb93773e9cd17df450cd11f8ac595b7.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Температура воздуха в Грузии некоторые летние дни будет достигать 40 градусов тепла, сообщила глава управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светланы Ниорадзе.Осадки ожидаются в основном в пределах нормы, однако в некоторых местах могут превысить норму. Специалист не исключила, что в Восточной Грузии будет град. Июнь в Грузии выдался прохладным и дождливым. Из-за обильных осадков в некоторых регионах страны возникли проблемы – повреждены дороги, здания, инфраструктура. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/13/249242591_269:323:2277:1829_1920x0_80_0_0_6dab01e15b1b1c6eccb87d6cd56cdc63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды

Впереди два жарких месяца – грузинские синоптики предупреждают о высокой температуре

16:12 03.07.2023
© photo: Sputnik / Alex ShlamovОтдых на черноморском курорте Батуми. Вид на Черное море с отеля
Отдых на черноморском курорте Батуми. Вид на Черное море с отеля - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2023
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
НовостиTelegram
Температура воздуха будет на один градус выше нормы
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Температура воздуха в Грузии некоторые летние дни будет достигать 40 градусов тепла, сообщила глава управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светланы Ниорадзе.
Осадки ожидаются в основном в пределах нормы, однако в некоторых местах могут превысить норму.

"Мы предполагаем, что оставшиеся два месяца лета будут жаркими, на один градус выше нормы. Картина осадков довольно разная: в некоторых местах больше нормы, в некоторых меньше", – заявила Ниорадзе.

Специалист не исключила, что в Восточной Грузии будет град.
Июнь в Грузии выдался прохладным и дождливым. Из-за обильных осадков в некоторых регионах страны возникли проблемы – повреждены дороги, здания, инфраструктура.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0