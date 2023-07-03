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Впереди два жарких месяца – грузинские синоптики предупреждают о высокой температуре
Впереди два жарких месяца – грузинские синоптики предупреждают о высокой температуре
Температура воздуха будет на один градус выше нормы 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T16:12+0400
2023-07-03T16:12+0400
2023-07-03T16:12+0400
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грузия
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Температура воздуха в Грузии некоторые летние дни будет достигать 40 градусов тепла, сообщила глава управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светланы Ниорадзе.Осадки ожидаются в основном в пределах нормы, однако в некоторых местах могут превысить норму. Специалист не исключила, что в Восточной Грузии будет град. Июнь в Грузии выдался прохладным и дождливым. Из-за обильных осадков в некоторых регионах страны возникли проблемы – повреждены дороги, здания, инфраструктура. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Впереди два жарких месяца – грузинские синоптики предупреждают о высокой температуре
Температура воздуха будет на один градус выше нормы
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Температура воздуха в Грузии некоторые летние дни будет достигать 40 градусов тепла, сообщила глава управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светланы Ниорадзе.
Осадки ожидаются в основном в пределах нормы, однако в некоторых местах могут превысить норму.
"Мы предполагаем, что оставшиеся два месяца лета будут жаркими, на один градус выше нормы. Картина осадков довольно разная: в некоторых местах больше нормы, в некоторых меньше", – заявила Ниорадзе.
Специалист не исключила, что в Восточной Грузии будет град.
Июнь в Грузии выдался прохладным и дождливым. Из-за обильных осадков в некоторых регионах страны возникли проблемы – повреждены дороги, здания, инфраструктура.