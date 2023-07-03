https://sputnik-georgia.ru/20230703/vperedi-dva-zharkikh-mesyatsa--gruzinskie-sinoptiki-preduprezhdayut-o-vysokoy-temperature-279204898.html

Впереди два жарких месяца – грузинские синоптики предупреждают о высокой температуре

Впереди два жарких месяца – грузинские синоптики предупреждают о высокой температуре

Температура воздуха будет на один градус выше нормы 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T16:12+0400

2023-07-03T16:12+0400

2023-07-03T16:12+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/13/249242591_406:383:2976:1829_1920x0_80_0_0_bcb93773e9cd17df450cd11f8ac595b7.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Температура воздуха в Грузии некоторые летние дни будет достигать 40 градусов тепла, сообщила глава управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светланы Ниорадзе.Осадки ожидаются в основном в пределах нормы, однако в некоторых местах могут превысить норму. Специалист не исключила, что в Восточной Грузии будет град. Июнь в Грузии выдался прохладным и дождливым. Из-за обильных осадков в некоторых регионах страны возникли проблемы – повреждены дороги, здания, инфраструктура. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды