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Эксперт по цифровой экономике Сидоренко о том, как цифровой рубль поможет в обходе санкций
Эксперт по цифровой экономике Сидоренко о том, как цифровой рубль поможет в обходе санкций
Цифровой рубль и другие цифровые валюты могли бы быть использованы для обхода западных санкций, а потому этот инструмент активно обсуждается экспертами и... 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T14:39+0400
2023-07-04T14:39+0400
2023-07-04T14:39+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко. На каком этапе находится развитие цифровых валют России и странах СНГ? Что означает предложение Госдумы России о создании общей цифровой валюты на территории Евразийского экономического союза? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, снг, мгимо, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, снг, мгимо, видео
Эксперт по цифровой экономике Сидоренко о том, как цифровой рубль поможет в обходе санкций
Цифровой рубль и другие цифровые валюты могли бы быть использованы для обхода западных санкций, а потому этот инструмент активно обсуждается экспертами и Центральным Банком России
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.
На каком этапе находится развитие цифровых валют России и странах СНГ? Что означает предложение Госдумы России о создании общей цифровой валюты на территории Евразийского экономического союза?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.