https://sputnik-georgia.ru/20230704/ekspert-po-tsifrovoy-ekonomike-sidorenko-o-tom-kak-tsifrovoy-rubl-pomozhet-v-obkhode-sanktsiy-279234525.html

Эксперт по цифровой экономике Сидоренко о том, как цифровой рубль поможет в обходе санкций

Эксперт по цифровой экономике Сидоренко о том, как цифровой рубль поможет в обходе санкций

Цифровой рубль и другие цифровые валюты могли бы быть использованы для обхода западных санкций, а потому этот инструмент активно обсуждается экспертами и... 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T14:39+0400

2023-07-04T14:39+0400

2023-07-04T14:39+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко. На каком этапе находится развитие цифровых валют России и странах СНГ? Что означает предложение Госдумы России о создании общей цифровой валюты на территории Евразийского экономического союза? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, россия, в мире, снг, мгимо, видео