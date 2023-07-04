https://sputnik-georgia.ru/20230704/istekaet-srok-podachi-zayavki-na-stroitelnuyu-amnistiyu--mer-tbilisi-279250515.html
Истекает срок подачи заявки на строительную амнистию – мэр Тбилиси
Истекает срок подачи заявки на строительную амнистию – мэр Тбилиси
Для получения строительной амнистии на подачу заявлений в мэрию было отведено два года, заявил мэр 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T21:08+0400
2023-07-04T21:08+0400
2023-07-04T21:08+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилиси
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23672/14/236721466_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dee8272ded0963b9adf5814c0a0a1975.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Срок подачи заявок на ввод в эксплуатацию зданий, завершенных 18 августа 2020 года и построенных с нарушением разрешительных условий, истекает 27 июля, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Одной из самых больших проблем и вызовов в Тбилиси были построенные объекты, которые не были сданы в эксплуатацию, из-за того что строительство велось с нарушением закона, чтобы строительные компании могли получить больше выгоды. В результате жильцы столкнулись с массой проблем из-за того, что здания не сданы в эксплуатацию. По его словам, для получения строительной амнистии на подачу заявлений в мэрию было отведено два года. Каладзе отметил, что из-за недобросовестности застройщиков страдают жильцы таких зданий, так как их имущество имеет статус "строящегося объекта". "Это, конечно, не создает полной стоимости имущества и всегда является неполноценным имуществом по праву. Кроме того, в связи с тем, что эти здания не сданы в эксплуатацию, жильцы в них не могут создавать товарищество и, в свою очередь, не могут воспользоваться "Программой содействия развитию товариществ собственников", – сказал он. Строительная амнистия вступает в силу: мэр Тбилиси разъяснил детали >>По его словам, по инициативе мэрии парламент Грузии два года назад внес поправки в "Кодекс территориального планирования, архитектуры и строительства Грузии". Согласно этим поправкам стал возможным ввод в эксплуатацию таких зданий и сооружений, которые были завершены по состоянию на 18 августа 2020 года и при этом выполнены с нарушением разрешительных условий. "Например, нарушены параметры К1, К2, К3, количество парковочных мест, линия регулировки высоты и т. д. При этом, исходя из вопроса жизни и безопасности человека, было уточнено, что в эксплуатацию будут сданы только те здания и сооружения, которые согласно заключениям экспертов соответствуют нормам безопасности", – сказал Каладзе. По словам мэра Тбилиси, после реализации указанного закона сдано в эксплуатацию около 400 объектов, в настоящее время обрабатывается более 700 заявок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23672/14/236721466_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bb37aaaace652f87b2825dad14e9daf0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, строительство
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, строительство
Истекает срок подачи заявки на строительную амнистию – мэр Тбилиси
Для получения строительной амнистии на подачу заявлений в мэрию было отведено два года, заявил мэр
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Срок подачи заявок на ввод в эксплуатацию зданий, завершенных 18 августа 2020 года и построенных с нарушением разрешительных условий, истекает 27 июля, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Одной из самых больших проблем и вызовов в Тбилиси были построенные объекты, которые не были сданы в эксплуатацию, из-за того что строительство велось с нарушением закона, чтобы строительные компании могли получить больше выгоды. В результате жильцы столкнулись с массой проблем из-за того, что здания не сданы в эксплуатацию.
"Поэтому я хотел бы еще раз обратиться к вам и призвать вас, кто до настоящего времени не воспользовался этим правом, собрать соответствующую документацию, подать заявление в мэрию до 27 июля и потребовать сдачу объекта в эксплуатацию", – сказал Каладзе.
По его словам, для получения строительной амнистии на подачу заявлений в мэрию было отведено два года.
Каладзе отметил, что из-за недобросовестности застройщиков страдают жильцы таких зданий, так как их имущество имеет статус "строящегося объекта".
"Это, конечно, не создает полной стоимости имущества и всегда является неполноценным имуществом по праву. Кроме того, в связи с тем, что эти здания не сданы в эксплуатацию, жильцы в них не могут создавать товарищество и, в свою очередь, не могут воспользоваться "Программой содействия развитию товариществ собственников", – сказал он.
По его словам, по инициативе мэрии парламент Грузии два года назад внес поправки в "Кодекс территориального планирования, архитектуры и строительства Грузии".
Согласно этим поправкам стал возможным ввод в эксплуатацию таких зданий и сооружений, которые были завершены по состоянию на 18 августа 2020 года и при этом выполнены с нарушением разрешительных условий.
"Например, нарушены параметры К1, К2, К3, количество парковочных мест, линия регулировки высоты и т. д. При этом, исходя из вопроса жизни и безопасности человека, было уточнено, что в эксплуатацию будут сданы только те здания и сооружения, которые согласно заключениям экспертов соответствуют нормам безопасности", – сказал Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, после реализации указанного закона сдано в эксплуатацию около 400 объектов, в настоящее время обрабатывается более 700 заявок.