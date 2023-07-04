https://sputnik-georgia.ru/20230704/istekaet-srok-podachi-zayavki-na-stroitelnuyu-amnistiyu--mer-tbilisi-279250515.html

Истекает срок подачи заявки на строительную амнистию – мэр Тбилиси

Истекает срок подачи заявки на строительную амнистию – мэр Тбилиси

Для получения строительной амнистии на подачу заявлений в мэрию было отведено два года, заявил мэр 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T21:08+0400

2023-07-04T21:08+0400

2023-07-04T21:08+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

тбилиси

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23672/14/236721466_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dee8272ded0963b9adf5814c0a0a1975.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Срок подачи заявок на ввод в эксплуатацию зданий, завершенных 18 августа 2020 года и построенных с нарушением разрешительных условий, истекает 27 июля, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Одной из самых больших проблем и вызовов в Тбилиси были построенные объекты, которые не были сданы в эксплуатацию, из-за того что строительство велось с нарушением закона, чтобы строительные компании могли получить больше выгоды. В результате жильцы столкнулись с массой проблем из-за того, что здания не сданы в эксплуатацию. По его словам, для получения строительной амнистии на подачу заявлений в мэрию было отведено два года. Каладзе отметил, что из-за недобросовестности застройщиков страдают жильцы таких зданий, так как их имущество имеет статус "строящегося объекта". "Это, конечно, не создает полной стоимости имущества и всегда является неполноценным имуществом по праву. Кроме того, в связи с тем, что эти здания не сданы в эксплуатацию, жильцы в них не могут создавать товарищество и, в свою очередь, не могут воспользоваться "Программой содействия развитию товариществ собственников", – сказал он. Строительная амнистия вступает в силу: мэр Тбилиси разъяснил детали >>По его словам, по инициативе мэрии парламент Грузии два года назад внес поправки в "Кодекс территориального планирования, архитектуры и строительства Грузии". Согласно этим поправкам стал возможным ввод в эксплуатацию таких зданий и сооружений, которые были завершены по состоянию на 18 августа 2020 года и при этом выполнены с нарушением разрешительных условий. "Например, нарушены параметры К1, К2, К3, количество парковочных мест, линия регулировки высоты и т. д. При этом, исходя из вопроса жизни и безопасности человека, было уточнено, что в эксплуатацию будут сданы только те здания и сооружения, которые согласно заключениям экспертов соответствуют нормам безопасности", – сказал Каладзе. По словам мэра Тбилиси, после реализации указанного закона сдано в эксплуатацию около 400 объектов, в настоящее время обрабатывается более 700 заявок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, строительство