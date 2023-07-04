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Как возросла пропускная способность на "Верхнем Ларсе"
Как возросла пропускная способность на "Верхнем Ларсе"
В настоящее время нет очередей перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T11:01+0400
2023-07-04T11:01+0400
2023-07-04T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Среднесуточная пропускная способность грузовых авто в пункте пропуска "Верхний Ларс" возросла на 19%, сообщили в Федеральной таможенной службе России.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. C 15 июня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная, 24 – для легковых автомобилей.Сейчас очередей перед пунктом пропуска нет: на выезд из России оформляется от 10 до 40 большегрузов одновременно.Выросла нагрузка по оформлению легкового транспорта. С 1 июля ежесуточно таможенники оформляют 3 271 автомобиль, хотя еще в июне показатель был меньше практически на 600 машин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, верхний ларс
Как возросла пропускная способность на "Верхнем Ларсе"
11:01 04.07.2023 (обновлено: 11:11 04.07.2023)
В настоящее время нет очередей перед пунктом пропуска "Верхний Ларс"
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Среднесуточная пропускная способность грузовых авто в пункте пропуска "Верхний Ларс" возросла на 19%, сообщили в Федеральной таможенной службе России.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. C 15 июня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная, 24 – для легковых автомобилей.
"До начала использования дополнительных полос движения российско-грузинский участок границы пересекали 962 большегруза за 24 часа. С 15 июня в сутки оформляется по 1 144 автомобиля", – говорится в сообщении ФТС в Telegram.
Сейчас очередей перед пунктом пропуска нет: на выезд из России оформляется от 10 до 40 большегрузов одновременно.
Выросла нагрузка по оформлению легкового транспорта. С 1 июля ежесуточно таможенники оформляют 3 271 автомобиль, хотя еще в июне показатель был меньше практически на 600 машин.