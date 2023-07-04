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"Криминального авторитета" - гражданина Грузии передали из Чехии в Армению
"Криминального авторитета" - гражданина Грузии передали из Чехии в Армению
Гражданин Грузии обвиняется в совершении преступления в 2016 году 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T10:44+0400
2023-07-04T10:44+0400
2023-07-04T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Чехия передала Армении "криминального авторитета" гражданина Грузии, разыскиваемого за вымогательство, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Армении. Гражданин Грузии вместе с группой лиц в 2016 году потребовал в Ереване у гражданина Армении 20 тысяч долларов, угрожая его семье. В качество залога он отобрал у потерпевшего дорогостоящий автомобиль Range Rover Sport."Криминального авторитета" обвинили в вымогательстве в особо крупном размере и объявили в розыск. Ереванский суд его заочно арестовал. Решением суда в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, армения, чехия
"Криминального авторитета" - гражданина Грузии передали из Чехии в Армению
10:44 04.07.2023 (обновлено: 11:33 04.07.2023)
Гражданин Грузии обвиняется в совершении преступления в 2016 году
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik.
Чехия передала Армении "криминального авторитета" гражданина Грузии, разыскиваемого за вымогательство, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Армении.
Гражданин Грузии вместе с группой лиц в 2016 году потребовал в Ереване у гражданина Армении 20 тысяч долларов, угрожая его семье. В качество залога он отобрал у потерпевшего дорогостоящий автомобиль Range Rover Sport.
"Криминального авторитета" обвинили в вымогательстве в особо крупном размере и объявили в розыск. Ереванский суд его заочно арестовал.
"Разыскиваемый, занимающий высшее положение в преступной иерархии, был обнаружен и взят под стражу в Чехии, а затем в результате соответствующих правовых мероприятий 30 июня он был доставлен в Армению", – сообщается на сайте СК.
Решением суда в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц.