https://sputnik-georgia.ru/20230704/kriminalnogo-avtoriteta---grazhdanina-gruzii-peredali-iz-chekhii-v-armeniyu-279221578.html

"Криминального авторитета" - гражданина Грузии передали из Чехии в Армению

"Криминального авторитета" - гражданина Грузии передали из Чехии в Армению

Гражданин Грузии обвиняется в совершении преступления в 2016 году 04.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Чехия передала Армении "криминального авторитета" гражданина Грузии, разыскиваемого за вымогательство, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Армении. Гражданин Грузии вместе с группой лиц в 2016 году потребовал в Ереване у гражданина Армении 20 тысяч долларов, угрожая его семье. В качество залога он отобрал у потерпевшего дорогостоящий автомобиль Range Rover Sport."Криминального авторитета" обвинили в вымогательстве в особо крупном размере и объявили в розыск. Ереванский суд его заочно арестовал. Решением суда в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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