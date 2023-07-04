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Не пропустите! Названа дата начала регистрации в детские сады Тбилиси
Не пропустите! Названа дата начала регистрации в детские сады Тбилиси
Впервые в этом году дети, зарегистрированные в Тбилиси, имеют преимущество перед остальными, не включенными в приоритетную социальную группу 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T14:04+0400
2023-07-04T14:04+0400
2023-07-04T14:08+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
детский сад
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси начнется 10 июля, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. В этом году впервые регистрация воспитанников будет проходить по-новому – не в два, а в три этапа. Дополнительно добавился этап для детей, зарегистрированных в Тбилиси. Кроме того, в приоритетные социальные группы добавилась еще одна категория – дети сотрудников детских садов.Регистрация традиционно будет проходить в электронном формате на сайте www.kids.org.ge. Первый этап регистрации начнется 10 июля в 10:00 и продлится до 16 июля 00:00. Зарегистрироваться смогут: Второй этапе рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется 17 июля в 10:00 и продлится до 24 июля 00:00. Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется 25 июля в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места. Пройти регистрации смогут все те дети, которым к 18 сентября исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогут зарегистрировать ребенка электронно, они могут лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад. Городские власти продолжают строительство детских садов, соответствующих современным стандартам. В сентябре в Тбилиси появится три новых детсада. В целом на данном этапе идет строительство 10 новых садов и капитальное обновление двух, сообщили в мэрии.В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в них зачисляют около 62 тысяч детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, детский сад
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, детский сад
Не пропустите! Названа дата начала регистрации в детские сады Тбилиси
14:04 04.07.2023 (обновлено: 14:08 04.07.2023)
Впервые в этом году дети, зарегистрированные в Тбилиси, имеют преимущество перед остальными, не включенными в приоритетную социальную группу
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в детские сады Тбилиси начнется 10 июля, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
В этом году впервые регистрация воспитанников будет проходить по-новому – не в два, а в три этапа. Дополнительно добавился этап для детей, зарегистрированных в Тбилиси. Кроме того, в приоритетные социальные группы добавилась еще одна категория – дети сотрудников детских садов.
Регистрация традиционно будет проходить в электронном формате на сайте www.kids.org.ge.
Первый этап регистрации начнется 10 июля в 10:00 и продлится до 16 июля 00:00.
Зарегистрироваться смогут:
Дети из социально незащищенных семей (до 100 тысяч баллов);
Дети со специальными образовательными нуждами;
Бенефициары дома малюток;
Дети из многодетных семей и/или усыновленные дети;
Родные братья и сестры воспитателей детских садов;
Дети сотрудников детских садов.
Второй этапе рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется 17 июля в 10:00 и продлится до 24 июля 00:00.
Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется 25 июля в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места.
Пройти регистрации смогут все те дети, которым к 18 сентября исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогут зарегистрировать ребенка электронно, они могут лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад.
Городские власти продолжают строительство детских садов, соответствующих современным стандартам. В сентябре в Тбилиси появится три новых детсада. В целом на данном этапе идет строительство 10 новых садов и капитальное обновление двух, сообщили в мэрии.
В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в них зачисляют около 62 тысяч детей.