https://sputnik-georgia.ru/20230704/ogranicheniya-v-aeroportu-vnukovo---kogda-vyletit-reys-v-tbilisi--279220063.html
Ограничения в аэропорту "Внуково" - когда вылетит рейс в Тбилиси
Ограничения в аэропорту "Внуково" - когда вылетит рейс в Тбилиси
Ограничения ввели после атаки дронов в Новой Москве и Московской области 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T09:17+0400
2023-07-04T09:17+0400
2023-07-04T09:24+0400
грузия
новости
россия
тбилиси
москва
авиасообщение россии и грузии
росавиация
внуково
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279220049_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3f8f621d78bddf908d7bceb540d8b35d.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту "Внуково", однако вылет рейса в Тбилиси состоится вовремя, об этом говорят данные онлайн табло.Ограничения были введены с 5.10 утра и продлены до 08.00 утра по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Несколько авиарейсов, которые должны были приземлиться во "Внуково", направлены в другие аэропортыОжидаемое время вылета рейса A4 851 авиакомпании "Азимут" по маршруту Москва - Тбилиси в 08.50 (мск), в настоящее время идет регистрация.Остальные аэропорты Москвы работают в штатном режиме.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, еще один — в районе подмосковной Кубинки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279220049_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_aa4031140e310ba2bc40a1362f241f7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, россия, тбилиси, москва, авиасообщение россии и грузии, росавиация, внуково
грузия, новости, россия, тбилиси, москва, авиасообщение россии и грузии, росавиация, внуково
Ограничения в аэропорту "Внуково" - когда вылетит рейс в Тбилиси
09:17 04.07.2023 (обновлено: 09:24 04.07.2023)
Ограничения ввели после атаки дронов в Новой Москве и Московской области
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту "Внуково", однако вылет рейса в Тбилиси состоится вовремя, об этом говорят данные онлайн табло.
Ограничения были введены с 5.10 утра и продлены до 08.00 утра по московскому времени, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росавиацию. Несколько авиарейсов, которые должны были приземлиться во "Внуково", направлены в другие аэропорты
Ожидаемое время вылета рейса A4 851 авиакомпании "Азимут" по маршруту Москва - Тбилиси в 08.50 (мск), в настоящее время идет регистрация
.
Остальные аэропорты Москвы работают в штатном режиме.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, еще один — в районе подмосковной Кубинки.