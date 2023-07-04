https://sputnik-georgia.ru/20230704/ogranicheniya-v-aeroportu-vnukovo---kogda-vyletit-reys-v-tbilisi--279220063.html

Ограничения в аэропорту "Внуково" - когда вылетит рейс в Тбилиси

Ограничения в аэропорту "Внуково" - когда вылетит рейс в Тбилиси

Ограничения ввели после атаки дронов в Новой Москве и Московской области 04.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту "Внуково", однако вылет рейса в Тбилиси состоится вовремя, об этом говорят данные онлайн табло.Ограничения были введены с 5.10 утра и продлены до 08.00 утра по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Несколько авиарейсов, которые должны были приземлиться во "Внуково", направлены в другие аэропортыОжидаемое время вылета рейса A4 851 авиакомпании "Азимут" по маршруту Москва - Тбилиси в 08.50 (мск), в настоящее время идет регистрация.Остальные аэропорты Москвы работают в штатном режиме.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, еще один — в районе подмосковной Кубинки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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