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Юшков о будущем "газового союза", энергетических проблемах Молдовы и газовом хабе в Иране
Юшков о будущем "газового союза", энергетических проблемах Молдовы и газовом хабе в Иране
Россия может построить новый газопровод на востоке Казахстана 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T10:58+0400
2023-07-04T10:58+0400
2023-07-04T10:58+0400
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игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279221748_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_537cc95d50f348fb49c0962f3035310d.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как этот проект может быть связан с проектом "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана, и на каком этапе соглашение с Астаной и Ташкентом? Почему цены на газ на мировом рынке настолько нестабильны? Сбудутся ли планы Ирана о газовом хабе в Персидском заливе? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, экономика, в мире, иран, казахстан, молдова, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, иран, казахстан, молдова, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Юшков о будущем "газового союза", энергетических проблемах Молдовы и газовом хабе в Иране
Россия может построить новый газопровод на востоке Казахстана
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Как этот проект может быть связан с проектом "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана, и на каком этапе соглашение с Астаной и Ташкентом? Почему цены на газ на мировом рынке настолько нестабильны? Сбудутся ли планы Ирана о газовом хабе в Персидском заливе?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.