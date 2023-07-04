https://sputnik-georgia.ru/20230704/yushkov-o-buduschem-gazovogo-soyuza-energeticheskikh-problemakh-moldovy-i-gazovom-khabe-v-irane-279222028.html

Юшков о будущем "газового союза", энергетических проблемах Молдовы и газовом хабе в Иране

Юшков о будущем "газового союза", энергетических проблемах Молдовы и газовом хабе в Иране

Россия может построить новый газопровод на востоке Казахстана 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T10:58+0400

2023-07-04T10:58+0400

2023-07-04T10:58+0400

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игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как этот проект может быть связан с проектом "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана, и на каком этапе соглашение с Астаной и Ташкентом? Почему цены на газ на мировом рынке настолько нестабильны? Сбудутся ли планы Ирана о газовом хабе в Персидском заливе? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

иран

казахстан

молдова

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мультимедиа, видео, экономика, в мире, иран, казахстан, молдова, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео