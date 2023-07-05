https://sputnik-georgia.ru/20230705/babushka-abiturient-skolko-samoy-starshey-uchastnitse-vstupitelnykh-ekzamenov-v-gruzii-279274299.html

Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии?

Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии?

Если наметить цель и очень захотеть, возраст не имеет никакого значения, признается наша героиня 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Учиться никогда не поздно – это на собственном примере доказала самая старшая участница Единых национальных экзаменов в Грузии, 45-летняя Меги Татешвили. О самой старшей абитуриентке страны Меги, у которой, как оказалось, есть семеро детей и два внука, рассказали в Национальном центре экзаменов и оценок. Три года назад у Меги скончался супруг. И после того, как Татешвили осталась одна, по ее словам, она лучше поняла, насколько важно, чтобы у женщины был шанс получить высшее образование и максимально проявить свои возможности."Я была лишена всего этого. Первый экзамен я уже сдала. Несмотря на множество преград, я все равно решила разрушить стереотипы и таким путем показать всем, и в том числе себе, что, если наметить цель и очень захотеть, возраст не имеет никакого значения", – признается Татешвили. Сейчас Меги Татешвили работает в детском саду помощницей воспитателя. И хочет продолжить деятельность в сфере образования. Говорит, что к экзамену по грузинскому языку и литература подготовилась сама. "Надеюсь, что все получится", – говорит Меги. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. Для того чтобы стать студентом в Грузии, нужно сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только, если этого требует конкретный вуз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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