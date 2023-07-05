https://sputnik-georgia.ru/20230705/babushka-abiturient-skolko-samoy-starshey-uchastnitse-vstupitelnykh-ekzamenov-v-gruzii-279274299.html
Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии?
Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии?
Если наметить цель и очень захотеть, возраст не имеет никакого значения, признается наша героиня 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T17:07+0400
2023-07-05T17:07+0400
2023-07-05T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Учиться никогда не поздно – это на собственном примере доказала самая старшая участница Единых национальных экзаменов в Грузии, 45-летняя Меги Татешвили. О самой старшей абитуриентке страны Меги, у которой, как оказалось, есть семеро детей и два внука, рассказали в Национальном центре экзаменов и оценок. Три года назад у Меги скончался супруг. И после того, как Татешвили осталась одна, по ее словам, она лучше поняла, насколько важно, чтобы у женщины был шанс получить высшее образование и максимально проявить свои возможности."Я была лишена всего этого. Первый экзамен я уже сдала. Несмотря на множество преград, я все равно решила разрушить стереотипы и таким путем показать всем, и в том числе себе, что, если наметить цель и очень захотеть, возраст не имеет никакого значения", – признается Татешвили. Сейчас Меги Татешвили работает в детском саду помощницей воспитателя. И хочет продолжить деятельность в сфере образования. Говорит, что к экзамену по грузинскому языку и литература подготовилась сама. "Надеюсь, что все получится", – говорит Меги. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. Для того чтобы стать студентом в Грузии, нужно сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только, если этого требует конкретный вуз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, новости, грузия, национальный центр экзаменов и оценок грузии, вступительные экзамены, единые национальные экзамены, образование в грузии, образование
общество, новости, грузия, национальный центр экзаменов и оценок грузии, вступительные экзамены, единые национальные экзамены, образование в грузии, образование
Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии?
Если наметить цель и очень захотеть, возраст не имеет никакого значения, признается наша героиня
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Учиться никогда не поздно – это на собственном примере доказала самая старшая участница Единых национальных экзаменов в Грузии, 45-летняя Меги Татешвили.
О самой старшей абитуриентке страны Меги, у которой, как оказалось, есть семеро детей и два внука, рассказали в Национальном центре экзаменов и оценок.
"В этом году я сдаю Единые национальные экзамены. Это мое решение в таком возрасте, наверное, для многих кажется странным… В 1995 году я поступила на журфак. Но из-за семейных проблем, к сожалению, со 2-го курса не смогла продолжить учебу, что меня, конечно, всегда расстраивало", – говорит Татешвили.
Три года назад у Меги скончался супруг. И после того, как Татешвили осталась одна, по ее словам, она лучше поняла, насколько важно, чтобы у женщины был шанс получить высшее образование и максимально проявить свои возможности.
"Я была лишена всего этого. Первый экзамен я уже сдала. Несмотря на множество преград, я все равно решила разрушить стереотипы и таким путем показать всем, и в том числе себе, что, если наметить цель и очень захотеть, возраст не имеет никакого значения", – признается Татешвили.
Сейчас Меги Татешвили работает в детском саду помощницей воспитателя. И хочет продолжить деятельность в сфере образования. Говорит, что к экзамену по грузинскому языку и литература подготовилась сама.
"Надеюсь, что все получится", – говорит Меги.
Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек.
Для того чтобы стать студентом в Грузии, нужно сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только, если этого требует конкретный вуз.