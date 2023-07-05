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Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 110,1% к ВВП за последние четыре квартала 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T07:01+0400
2023-07-05T07:01+0400
2023-07-05T07:33+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2023 года имеет отрицательное значение и составляет 29,1 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За первый квартал показатель ухудшился на 966 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 110,1% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 14,8 миллиарда долларов, что на 428,2 миллиона долларов больше показателя на конец четвертого квартала 2022 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 43,9 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 1,4 миллиарда долларов по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
07:01 05.07.2023 (обновлено: 07:33 05.07.2023)
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 110,1% к ВВП за последние четыре квартала
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2023 года имеет отрицательное значение и составляет 29,1 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За первый квартал показатель ухудшился на 966 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 110,1% к ВВП за последние четыре квартала.
Общие международные активы составляют 14,8 миллиарда долларов, что на 428,2 миллиона долларов больше показателя на конец четвертого квартала 2022 года.
Общие международные обязательства на отчетную дату составили 43,9 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 1,4 миллиарда долларов по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.