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Что будет с инфляцией в Грузии? Ответ эксперта
Что будет с инфляцией в Грузии? Ответ эксперта
Годовая инфляция в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3% 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T15:26+0400
2023-07-05T15:26+0400
2023-07-05T15:26+0400
инфляция
экономика
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грузия
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Инфляция в Грузии будет ниже 3%-го целевого показателя в течение 2023 года, а в 2024-ом она приблизится к целевому показателю, заявил вице-президент национального банка Грузии Арчил Мествиришвили.Годовая инфляция (июнь 2023 года к июню 2022-го) в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%. Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%. Кроме того, как пояснил Мествиришвили, основной причиной снижения инфляции является укрепление курса национальной валюты лари, что положительно влияет на снижение цен на импортные товары. "Основным драйвером снижения инфляции является базовый эффект, который связан с ценами на импортную продукцию, которые снизились больше, чем ожидалось ранее", – сказал он. Согласно базовому макроэкономическому сценарию Нацбанка, опубликованному 3 июля, в 2023 году инфляция ожидается на уровне 2,8%, в 2024 году – 3,2%, а в 2025 году – 3,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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инфляция, экономика, новости, грузия
инфляция, экономика, новости, грузия
Что будет с инфляцией в Грузии? Ответ эксперта
Годовая инфляция в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Инфляция в Грузии будет ниже 3%-го целевого показателя в течение 2023 года, а в 2024-ом она приблизится к целевому показателю, заявил вице-президент национального банка Грузии Арчил Мествиришвили.
Годовая инфляция (июнь 2023 года к июню 2022-го) в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%. Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.
"Для нас важнее то, что происходит с инфляцией цен на местную продукцию, которая имеет траекторию сокращения. Ожидается, что эта нисходящая траектория продолжится в течение года. Инфляция будет ниже целевого в течение года и близка к целевому в следующем году. Это наш текущий прогноз", – сказал Мествиришвили в эфире Медиаплатформы BMG.
Кроме того, как пояснил Мествиришвили, основной причиной снижения инфляции является укрепление курса национальной валюты лари, что положительно влияет на снижение цен на импортные товары.
"Основным драйвером снижения инфляции является базовый эффект, который связан с ценами на импортную продукцию, которые снизились больше, чем ожидалось ранее", – сказал он.
Согласно базовому макроэкономическому сценарию Нацбанка, опубликованному 3 июля, в 2023 году инфляция ожидается на уровне 2,8%, в 2024 году – 3,2%, а в 2025 году – 3,3%.