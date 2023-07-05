https://sputnik-georgia.ru/20230705/futbolisty-iz-molodezhnoy-sbornoy-gruzii-mogut-poekhat-v-rossiyskuyu-premer-ligu---semin-279287948.html

Футболисты из молодежной сборной Грузии могут поехать в Российскую премьер-лигу – Семин

Футболисты из молодежной сборной Грузии могут поехать в Российскую премьер-лигу – Семин

Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T23:23+0400

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спорт

грузия

новости

хвича кварацхелия

молодежный чемпионат европы по футболу 2023

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Некоторые футболисты из молодежной сборной Грузии, проявившие себя на домашнем чемпионате Европы, могут продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и "Локомтива" Юрий Семин. Молодежная сборная Грузии по футбол (U21) на молодежном ЕВРО-2023 с первого места вышла из группы с командами Португалии, Нидерландов и Бельгии, а в четвертьфинале уступила сборной Израиля (0:0, 3:4 – по пенальти). Из 23 игроков в заявке грузинской сборной на турнир девять выступают за пределами страны. Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры проходят в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч континентального первенства.Стимулом для грузинской "молодежки" на чемпионате Европы послужило успешное выступление за итальянский "Наполи" Хвичи Кварацхелия, считает Семин.Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионате Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли вничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма.Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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