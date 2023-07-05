https://sputnik-georgia.ru/20230705/futbolisty-iz-molodezhnoy-sbornoy-gruzii-mogut-poekhat-v-rossiyskuyu-premer-ligu---semin-279287948.html
Футболисты из молодежной сборной Грузии могут поехать в Российскую премьер-лигу – Семин
Футболисты из молодежной сборной Грузии могут поехать в Российскую премьер-лигу – Семин
Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T23:23+0400
2023-07-05T23:23+0400
2023-07-05T23:28+0400
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хвича кварацхелия
молодежный чемпионат европы по футболу 2023
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Некоторые футболисты из молодежной сборной Грузии, проявившие себя на домашнем чемпионате Европы, могут продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и "Локомтива" Юрий Семин. Молодежная сборная Грузии по футбол (U21) на молодежном ЕВРО-2023 с первого места вышла из группы с командами Португалии, Нидерландов и Бельгии, а в четвертьфинале уступила сборной Израиля (0:0, 3:4 – по пенальти). Из 23 игроков в заявке грузинской сборной на турнир девять выступают за пределами страны. Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры проходят в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч континентального первенства.Стимулом для грузинской "молодежки" на чемпионате Европы послужило успешное выступление за итальянский "Наполи" Хвичи Кварацхелия, считает Семин.Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионате Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли вничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма.Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
Футболисты из молодежной сборной Грузии могут поехать в Российскую премьер-лигу – Семин
23:23 05.07.2023 (обновлено: 23:28 05.07.2023)
Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik.
Некоторые футболисты из молодежной сборной Грузии, проявившие себя на домашнем чемпионате Европы, могут продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, заявил РИА Новости
бывший главный тренер сборной России и "Локомтива" Юрий Семин.
Молодежная сборная Грузии по футбол (U21) на молодежном ЕВРО-2023 с первого места вышла из группы с командами Португалии, Нидерландов и Бельгии, а в четвертьфинале уступила сборной Израиля (0:0, 3:4 – по пенальти). Из 23 игроков в заявке грузинской сборной на турнир девять выступают за пределами страны.
"Что касается того, поедут ли грузинские игроки в наш чемпионат, всегда они приезжали в Россию. На этом чемпионате два динамовца, Саба Сазонов и Лука Гагнидзе, сыграли хорошо. В этом составе есть дорогостоящие футболисты, которые выступают на высочайшем уровне, например вратаря Георгия Мамардашвили мы не в состоянии привлечь из "Валенсии". Но молодежи в Грузии много", – сказал Семин.
Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры проходят в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч континентального первенства.
"Грузия очень хорошо и достойно провела этот чемпионат Европы. Все было в комплексе – организация на высочайшем уровне, полные стадионы, мотивация команды. Когда на тебя приходят 45 тысяч болельщиков, мотивация запредельная. Конечно, такая поддержка сыграла свою роль. С другой стороны, было волнение, когда они били пенальти перед своей публикой, а болельщики ждали победы над Израилем. Это у них не получилось, но пенальти – это лотерея", – продолжил он.
Стимулом для грузинской "молодежки" на чемпионате Европы послужило успешное выступление за итальянский "Наполи" Хвичи Кварацхелия, считает Семин.
"Сначала он ушел в нашу лигу, потом в чемпионат Италии и стал одним из самых дорогих игроков Европы. Это стимул для молодых ребят, которые играют в футбол в каждом дворе", – резюмировал Семин.
Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионате Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли вничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма.
Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.