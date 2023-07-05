https://sputnik-georgia.ru/20230705/georgian-airways-nachala-vypolnyat-tranzitnye-reysy-iz-moskvy-v-nitstsu-279285755.html
Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу
Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу
Время пересадки в Тбилиси – около часа 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T22:10+0400
2023-07-05T22:10+0400
2023-07-05T22:43+0400
новости
грузия
экономика
тбилиси
москва
georgian airways
авиасообщение россии и грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1d/249843323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_734bad1d44d4d58ec34c38e0ad611e64.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля начала выполнять рейсы из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.Транзитные перелеты из Москвы в Ниццу через Тбилиси будут выполняться по средам и субботам. Время пересадки в Тбилиси составляет около часа.Georgian Airways также осуществляет транзитные рейсы через Тбилиси в Вену, Ларнаку, Париж, Берлин, Салоники, Тель-Авив, Милан и Амстердам.Georgian Airways - одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия российской стороной запрета на прямое авиасообщение в мае 2023 года. Запрет действовал с 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1d/249843323_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c081d0cdf60abeb3e316cfa1931ebfc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, экономика, тбилиси, москва, georgian airways, авиасообщение россии и грузии
новости, грузия, экономика, тбилиси, москва, georgian airways, авиасообщение россии и грузии
Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу
22:10 05.07.2023 (обновлено: 22:43 05.07.2023)
Время пересадки в Тбилиси – около часа
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля начала выполнять рейсы из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, сообщает РИА Новости
со ссылкой на перевозчика.
"Ницца добавлена в список европейских городов. Все данные рейсов опубликованы на сайте", – заявили в авиакомпании.
Транзитные перелеты из Москвы в Ниццу через Тбилиси будут выполняться по средам и субботам. Время пересадки в Тбилиси составляет около часа.
Georgian Airways также осуществляет транзитные рейсы через Тбилиси в Вену, Ларнаку, Париж, Берлин, Салоники, Тель-Авив, Милан и Амстердам.
Georgian Airways - одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия российской стороной запрета на прямое авиасообщение в мае 2023 года. Запрет действовал с 2019 года.