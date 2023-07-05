https://sputnik-georgia.ru/20230705/georgian-airways-nachala-vypolnyat-tranzitnye-reysy-iz-moskvy-v-nitstsu-279285755.html

Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу

Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу

Время пересадки в Тбилиси – около часа 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T22:10+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля начала выполнять рейсы из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.Транзитные перелеты из Москвы в Ниццу через Тбилиси будут выполняться по средам и субботам. Время пересадки в Тбилиси составляет около часа.Georgian Airways также осуществляет транзитные рейсы через Тбилиси в Вену, Ларнаку, Париж, Берлин, Салоники, Тель-Авив, Милан и Амстердам.Georgian Airways - одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия российской стороной запрета на прямое авиасообщение в мае 2023 года. Запрет действовал с 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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