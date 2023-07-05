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Грузинские регбисты борются за пятое место на молодежном чемпионате мира в ЮАР
Грузинские регбисты борются за пятое место на молодежном чемпионате мира в ЮАР
Юные спортсмены имели возможность сыграть в полуфинале чемпионата 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T11:21+0400
2023-07-05T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби продолжает борьбу за пятое место на чемпионате мира в ЮАР, сообщает пресс-служба Союза регби Грузии. Юные спортсмены имели возможность сыграть в полуфинале чемпионата. Для этого сборная ЮАР в третьем матче группы не должна была выиграть у команды Аргентины, а южно-американцы должны были победить без бонусного очка. Однако хозяева первенства легко обыграли Аргентину со счетом 24:16. В своем матче третьего круга сборная Грузии уверенно выиграла с бонусным очком у команды Италии (30:17). Сборная Грузии заняла второе место в группе С и продолжает борьбу за пятое место. После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, юар, аргентина, регби, союз регби грузии, новости грузинского регби
Грузинские регбисты борются за пятое место на молодежном чемпионате мира в ЮАР
Юные спортсмены имели возможность сыграть в полуфинале чемпионата
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби продолжает борьбу за пятое место на чемпионате мира в ЮАР, сообщает пресс-служба Союза регби Грузии.
Юные спортсмены имели возможность сыграть в полуфинале чемпионата. Для этого сборная ЮАР в третьем матче группы не должна была выиграть у команды Аргентины, а южно-американцы должны были победить без бонусного очка. Однако хозяева первенства легко обыграли Аргентину со счетом 24:16.
В своем матче третьего круга сборная Грузии уверенно выиграла с бонусным очком у команды Италии (30:17). Сборная Грузии заняла второе место в группе С и продолжает борьбу за пятое место.
После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места.
Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.