https://sputnik-georgia.ru/20230705/gruzinskie-regbisty-boryutsya-za-pyatoe-mesto-na-molodezhnom-chempionate-mira-v-yuar-279258143.html

Грузинские регбисты борются за пятое место на молодежном чемпионате мира в ЮАР

Грузинские регбисты борются за пятое место на молодежном чемпионате мира в ЮАР

Юные спортсмены имели возможность сыграть в полуфинале чемпионата 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T11:21+0400

2023-07-05T11:21+0400

2023-07-05T11:21+0400

спорт

новости

грузия

юар

аргентина

регби

союз регби грузии

новости грузинского регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24069/29/240692944_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_dcc705774bf0bd57f0bdaa5798fff340.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби продолжает борьбу за пятое место на чемпионате мира в ЮАР, сообщает пресс-служба Союза регби Грузии. Юные спортсмены имели возможность сыграть в полуфинале чемпионата. Для этого сборная ЮАР в третьем матче группы не должна была выиграть у команды Аргентины, а южно-американцы должны были победить без бонусного очка. Однако хозяева первенства легко обыграли Аргентину со счетом 24:16. В своем матче третьего круга сборная Грузии уверенно выиграла с бонусным очком у команды Италии (30:17). Сборная Грузии заняла второе место в группе С и продолжает борьбу за пятое место. После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

юар

аргентина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, юар, аргентина, регби, союз регби грузии, новости грузинского регби