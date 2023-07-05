Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Отношения между двумя странами будут включать в себя широкий спектр возможностей сотрудничества и развития в этих сферах, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве в экономической, технической и научной областях в рамках Межправительственной экономической комиссии в Кишиневе, сообщается на сайте Минэкономики Грузии.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Межправительственная экономическая комиссия Грузия-Молдова проходит во второй раз – впервые она состоялось в Тбилиси в 2017 году.
На этот раз мероприятием в Молдове руководили вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили с грузинской стороны и вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба с молдавской стороны.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Кроме того, в рамках комиссии был подписан меморандум о взаимопонимании между агентством Invest Moldova и агентством "Производи в Грузии" с целью углубления инвестиционной деятельности и деятельности по продвижению экспорта между двумя странами.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Как было отмечено на заседании, комиссия является важной и эффективной площадкой для развития и углубления экономических отношений между странами-партнерами.
Об этом свидетельствует тот факт, что в рамках комиссии состоялись переговоры между Грузией и Молдовой по ряду важных торгово-экономических направлений, в том числе: двусторонние экономические отношения, торговля, сельское хозяйство, инфраструктура, транспорт, энергетика, связь, технологии, культура, туризм и др.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Поэтому в будущем отношения между двумя странами будут включать в себя широкий спектр возможностей сотрудничества и развития в этих сферах, отметили в ведомстве.
Кроме того, вице-премьер Грузии подчеркнул международную, геополитическую ситуацию и контекст, в котором Грузия и Молдова работают над углублением экономических отношений – в частности, это общее внешнеполитическое устремление, подразумевающее вступление в Евросоюз.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Надеюсь, что наши страны скоро присоединятся к европейской семье. Сегодняшняя встреча углубила нашу дружбу и создала новые возможности для будущего сотрудничества", – сказал Давиташвили.
В ходе заседания главы обеих сторон подчеркнули важный вклад бизнес-среды в экономическое развитие каждой страны.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Кроме того, было отмечено, что прямые иностранные инвестиции жизненно важны для экономического роста, в связи с чем обе страны заинтересованы в увеличении объема инвестиций как в Грузию, так и в Молдову.
Давиташвили проинформировал молдавского коллегу о надежной, либеральной деловой и инвестиционной среде в Грузии. Он также рассказал об экономическом росте, транспортных и инфраструктурных проектах в Грузии.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Кроме того, Леван Давиташвили пригласил молдавскую делегацию на запланированный на 26-27 октября 2023 года в Тбилиси "Форум Шелкового пути".
Очередное заседание межправительственной экономической комиссии Грузия-Молдова пройдет в Тбилиси.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Дипломатические отношения Грузия и Молдова установили 25 июня 1992 года. Страны сотрудничают в сферах спорта, культуры, образования, науки, информационных технологий и безопасности. Между странами действует соглашение о свободной торговле.
Внешнеторговый оборот между странами в 2022 году сократился на 35% и составил 22,2 миллиона долларов.