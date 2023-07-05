https://sputnik-georgia.ru/20230705/gruziya-i-moldova-uglublyayut-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-279265202.html

Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество

Грузия и Молдова углубляют экономическое сотрудничество

Отношения между двумя странами будут включать в себя широкий спектр возможностей сотрудничества и развития в этих сферах, отметили в ведомстве 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T13:01+0400

2023-07-05T13:01+0400

2023-07-05T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве в экономической, технической и научной областях в рамках Межправительственной экономической комиссии в Кишиневе, сообщается на сайте Минэкономики Грузии.Межправительственная экономическая комиссия Грузия-Молдова проходит во второй раз – впервые она состоялось в Тбилиси в 2017 году. На этот раз мероприятием в Молдове руководили вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили с грузинской стороны и вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба с молдавской стороны. Кроме того, в рамках комиссии был подписан меморандум о взаимопонимании между агентством Invest Moldova и агентством "Производи в Грузии" с целью углубления инвестиционной деятельности и деятельности по продвижению экспорта между двумя странами. Как было отмечено на заседании, комиссия является важной и эффективной площадкой для развития и углубления экономических отношений между странами-партнерами. Об этом свидетельствует тот факт, что в рамках комиссии состоялись переговоры между Грузией и Молдовой по ряду важных торгово-экономических направлений, в том числе: двусторонние экономические отношения, торговля, сельское хозяйство, инфраструктура, транспорт, энергетика, связь, технологии, культура, туризм и др. Поэтому в будущем отношения между двумя странами будут включать в себя широкий спектр возможностей сотрудничества и развития в этих сферах, отметили в ведомстве.Кроме того, вице-премьер Грузии подчеркнул международную, геополитическую ситуацию и контекст, в котором Грузия и Молдова работают над углублением экономических отношений – в частности, это общее внешнеполитическое устремление, подразумевающее вступление в Евросоюз. "Надеюсь, что наши страны скоро присоединятся к европейской семье. Сегодняшняя встреча углубила нашу дружбу и создала новые возможности для будущего сотрудничества", – сказал Давиташвили. В ходе заседания главы обеих сторон подчеркнули важный вклад бизнес-среды в экономическое развитие каждой страны. Кроме того, было отмечено, что прямые иностранные инвестиции жизненно важны для экономического роста, в связи с чем обе страны заинтересованы в увеличении объема инвестиций как в Грузию, так и в Молдову. Давиташвили проинформировал молдавского коллегу о надежной, либеральной деловой и инвестиционной среде в Грузии. Он также рассказал об экономическом росте, транспортных и инфраструктурных проектах в Грузии. Кроме того, Леван Давиташвили пригласил молдавскую делегацию на запланированный на 26-27 октября 2023 года в Тбилиси "Форум Шелкового пути". Очередное заседание межправительственной экономической комиссии Грузия-Молдова пройдет в Тбилиси. Дипломатические отношения Грузия и Молдова установили 25 июня 1992 года. Страны сотрудничают в сферах спорта, культуры, образования, науки, информационных технологий и безопасности. Между странами действует соглашение о свободной торговле. Внешнеторговый оборот между странами в 2022 году сократился на 35% и составил 22,2 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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молдова, экономика, кишинев, тбилиси, леван давиташвили, новости, грузия