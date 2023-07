https://sputnik-georgia.ru/20230705/izvestnaya-britanskaya-gruppa-blue-vystupit-v-batumi-279157115.html

Известная британская группа Blue выступит в Батуми

05.07.2023

2023-07-05T10:21+0400

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Известный британский бой-бэнд Blue проведет концерт в батумском ночном клубе Sector 26 в пятницу, 7 июля, говорится в сообщении организаторов. Группа Blue образована в 2000 году Данканом Джеймсом, Ли Райаном, Саймоном Уэббом и Энтони Коста. В 2002 году коллектив возглавлял британские чарты с перепевкой классической композиции Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word. Группа получила многочисленные награды, включая "Best Newcomer" на BRIT Awards 2002, "Best Newcomer" на Smash Hits Awards, и "Best Single", "Best Newcomer" и "Best Pop Act" на Capital FM Awards. Музыкальный стиль группы можно отнести к поп музыке (R'n'B поп). В этот вечер в Батуми также выступят резиденты клуба Giga Papaskiri и Qarcii. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

