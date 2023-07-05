Масштабная выставка о культуре Грузии откроется в Кракове
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка о культуре Грузии откроется в Кракове
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Экспозиция познакомит европейского зрителя с богатой культурой Грузии, отмечают в Минкульте
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Масштабная выставка "Золотое руно – искусство Грузии", посвященная истории и культуре Грузии, откроется в Национальном музее Кракова в 2024 году, говорится в сообщении грузинского Минкульта.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка о культуре Грузии откроется в Кракове
Выставка о культуре Грузии откроется в Кракове
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В связи с этим глава ведомства Тея Цулукиани посетила польский музей с рабочим визитом. Министр встретилась с директором Национального музея Анджеем Щерским и ознакомилась с процессом подготовки экспозиции.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка о культуре Грузии откроется в Кракове
Выставка о культуре Грузии откроется в Кракове
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Со стороны Грузии подготовкой выставки руководит первый заместитель генерального директора Национального музея Грузии, глава Грузинского госмузея искусств им. Ш. Амиранашвили Ника Ахалбедашвили, а также директор Дворца искусств — Музея истории культуры Георгий Каландия.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка о культуре Грузии откроется в Кракове
Выставка о культуре Грузии откроется в Кракове
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В ведомстве отмечают, что экспозиция познакомит европейского зрителя с богатой культурой Грузии, шедеврами грузинского искусства, этнографическими работами, образцами быта и боевых искусств.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка о культуре Грузии откроется в Кракове
Выставка о культуре Грузии откроется в Кракове
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Также планируется представить работы лучших представителей грузинского модернизма.
"К выставке будет подготовлен и издан двухтомный двуязычный каталог. Следует отметить, что впервые будет выставлен ряд примечательных грузинских артефактов и рукописей, хранящихся в различных польских музеях", – говорится в сообщении ведомства.
В процессе подготовки выставки участвуют Государственный музей Симона Джанашия, Государственный музей искусства Амиранашвили, Музей истории Тбилиси имени Иосифа Гришашвили, Дворец грузинского искусства – Музей истории культуры.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка о культуре Грузии откроется в Кракове
Выставка о культуре Грузии откроется в Кракове
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В проекте также участвуют Зугдидский историко-архитектурный музей "Дворцы Дадиани", Кутаисский государственный музей имени Бердзенишвили и Батумский археологический музей.
Директор Национального музея Кракова поблагодарил грузинскую сторону за активное сотрудничество.