https://sputnik-georgia.ru/20230705/masshtabnaya-vystavka-o-kulture-gruzii-otkroetsya-v-krakove-279261390.html

Масштабная выставка о культуре Грузии откроется в Кракове

Масштабная выставка о культуре Грузии откроется в Кракове

Экспозиция познакомит европейского зрителя с богатой культурой Грузии, отмечают в Минкульте 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T15:47+0400

2023-07-05T15:47+0400

2023-07-05T15:47+0400

культура

грузия

новости

краков

тея цулукиани

георгий каландия

дворец искусства

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279260295_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8410dbd62c2b45c73275cc3fee2d676b.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Масштабная выставка "Золотое руно – искусство Грузии", посвященная истории и культуре Грузии, откроется в Национальном музее Кракова в 2024 году, говорится в сообщении грузинского Минкульта.В связи с этим глава ведомства Тея Цулукиани посетила польский музей с рабочим визитом. Министр встретилась с директором Национального музея Анджеем Щерским и ознакомилась с процессом подготовки экспозиции. Со стороны Грузии подготовкой выставки руководит первый заместитель генерального директора Национального музея Грузии, глава Грузинского госмузея искусств им. Ш. Амиранашвили Ника Ахалбедашвили, а также директор Дворца искусств — Музея истории культуры Георгий Каландия. В ведомстве отмечают, что экспозиция познакомит европейского зрителя с богатой культурой Грузии, шедеврами грузинского искусства, этнографическими работами, образцами быта и боевых искусств. Также планируется представить работы лучших представителей грузинского модернизма. В процессе подготовки выставки участвуют Государственный музей Симона Джанашия, Государственный музей искусства Амиранашвили, Музей истории Тбилиси имени Иосифа Гришашвили, Дворец грузинского искусства – Музей истории культуры.В проекте также участвуют Зугдидский историко-архитектурный музей "Дворцы Дадиани", Кутаисский государственный музей имени Бердзенишвили и Батумский археологический музей. Директор Национального музея Кракова поблагодарил грузинскую сторону за активное сотрудничество. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

краков

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, краков, тея цулукиани, георгий каландия, дворец искусства, анонсы