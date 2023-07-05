https://sputnik-georgia.ru/20230705/narodnye-primety-na-agrafenu-kupalnitsu-2023-chto-nelzya-delat-6-iyulya-279270369.html

Народные приметы на Аграфену Купальницу 2023: что нельзя делать 6 июля?

Народные приметы на Аграфену Купальницу 2023: что нельзя делать 6 июля?

Православные 6 июля поминают мученицу Агриппину, пострадавшую за христианскую веру во время правления Валериана (253-259) 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T16:27+0400

2023-07-05T16:27+0400

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В народном календаре праздник называют Аграфена Купальница, с которым связано множество примет и запретов. Что нельзя делать на Аграфену Купальницу, о народных приметах 6 июля, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя на Аграфену Купальницу делать венки и букеты из цветов и растений, так 6 июля они наделены особой лечебной силой. Нельзя на Аграфену Купальницу оставаться в одиночестве и ложиться спать до полуночи. По приметам 6 июля нечистая сила особенно активна и может навредить человеку. По народным приметам подходить к воде на Аграфену Купальницу нельзя, особенно старикам, беременным и маленьким детям. Купаться женщинам в одежде в водоемах 6 июля нельзя – это плохая примета, могут начаться кожные заболевания. Нельзя также мужчинам на Аграфену Купальницу ходить в баню. Народные приметы По народным приметам ожидается дождь на следующий день, если вечером 6 июля сверкает зарница при ясном небе, а если после дождя радуга долго держится, значит ожидается пасмурная погода. По приметам пришло время собирать урожай ячменя, если 6 июля пения соловья не слышно. Поднимется сильный порывистый ветер, если солнце из-за облаков видно размыто, а если муравьи на Аграфену Купальницу спрятались днем в муравейнике – это явная примета, что надвигается гроза. По народным приметам куры будут весь год хорошо нестись, если на Аграфену Купальницу сварить все имеющиеся в доме яйца, а если девушка умоется 6 июля утренней росой – она надолго останется молодой и красивой. Материал подготовлен на основе открытых источников

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