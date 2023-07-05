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Обладателем обновленного Суперкубка Грузии по футболу стало тбилисское "Динамо"
Обладателем обновленного Суперкубка Грузии по футболу стало тбилисское "Динамо"
Тбилисские футболисты в девятый раз завоевали этот титул 05.07.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси стал обладателем Суперкубка Грузии имени Славы Метревели 2023.Награда досталась команде в девятый раз после победы в серии послематчевых пенальти над батумским "Динамо" (4:3). Матч прошел на стадионе "Динамо Арена". Счет во встрече, который не изменился до конца первого тайма, открыли гости (1:0). Вторая половина матча прошла на фоне дождя и атак тбилисской команды. Подопечные Георгия Чиабришвили атаковали весь второй тайм и добились результата на 77-й минуте. Габриэль Сигуа с углового отправил мяч в ворота. Основное время закончилось со счетом 1:1, после чего была назначена серия пенальти, которые лучше исполнили тбилисцы, и в девятый раз завоевали титул. В матче за третье место встретились "Торпедо" Кутаиси и горийский "Дила". Основное время матча закончилось со счетом 0:0, и в этом матче была назначена серия пенальти, в которой "Торпедо" выиграл со счетом 5:4 и занял третье место. Турнир впервые в этом году прошел в новом формате – в розыгрыше Суперкубка Грузии приняли участие четыре команды, участвующие в еврокубках. Это действующий чемпион "Динамо" Тбилиси, обладатель Кубка Давида Кипиани "Торпедо" Кутаиси, а также "Динамо" Батуми и "Дила" Гори, занявшие второе и третье место по результатам сезона в Национальной лиге. До сих пор за Суперкубок Грузии по футболу боролись чемпион страны и победитель Кубка Грузии. В 2022 году обладателем Суперкубка стал батумский "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, тбилиси, слава метревели, давид кипиани, динамо арена
спорт, грузия, новости, тбилиси, слава метревели, давид кипиани, динамо арена

Обладателем обновленного Суперкубка Грузии по футболу стало тбилисское "Динамо"

12:01 05.07.2023 (обновлено: 12:20 05.07.2023)
© FC Dinamo Tbilisi Футболисты "Динамо" Тбилиси благодарят болельщиков
Футболисты Динамо Тбилиси благодарят болельщиков - Sputnik Грузия, 1920, 05.07.2023
© FC Dinamo Tbilisi
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Тбилисские футболисты в девятый раз завоевали этот титул
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси стал обладателем Суперкубка Грузии имени Славы Метревели 2023.
Награда досталась команде в девятый раз после победы в серии послематчевых пенальти над батумским "Динамо" (4:3). Матч прошел на стадионе "Динамо Арена".
Счет во встрече, который не изменился до конца первого тайма, открыли гости (1:0). Вторая половина матча прошла на фоне дождя и атак тбилисской команды. Подопечные Георгия Чиабришвили атаковали весь второй тайм и добились результата на 77-й минуте. Габриэль Сигуа с углового отправил мяч в ворота.
Основное время закончилось со счетом 1:1, после чего была назначена серия пенальти, которые лучше исполнили тбилисцы, и в девятый раз завоевали титул.
© courtesy of FC Dinamo BatumiФК "Динамо" Батуми
ФК Динамо Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 05.07.2023
ФК "Динамо" Батуми
© courtesy of FC Dinamo Batumi
В матче за третье место встретились "Торпедо" Кутаиси и горийский "Дила".
Основное время матча закончилось со счетом 0:0, и в этом матче была назначена серия пенальти, в которой "Торпедо" выиграл со счетом 5:4 и занял третье место.
Турнир впервые в этом году прошел в новом формате – в розыгрыше Суперкубка Грузии приняли участие четыре команды, участвующие в еврокубках.
Это действующий чемпион "Динамо" Тбилиси, обладатель Кубка Давида Кипиани "Торпедо" Кутаиси, а также "Динамо" Батуми и "Дила" Гори, занявшие второе и третье место по результатам сезона в Национальной лиге.
До сих пор за Суперкубок Грузии по футболу боролись чемпион страны и победитель Кубка Грузии. В 2022 году обладателем Суперкубка стал батумский "Динамо".
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