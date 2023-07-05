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Обладателем обновленного Суперкубка Грузии по футболу стало тбилисское "Динамо"

Обладателем обновленного Суперкубка Грузии по футболу стало тбилисское "Динамо"

Тбилисские футболисты в девятый раз завоевали этот титул 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси стал обладателем Суперкубка Грузии имени Славы Метревели 2023.Награда досталась команде в девятый раз после победы в серии послематчевых пенальти над батумским "Динамо" (4:3). Матч прошел на стадионе "Динамо Арена". Счет во встрече, который не изменился до конца первого тайма, открыли гости (1:0). Вторая половина матча прошла на фоне дождя и атак тбилисской команды. Подопечные Георгия Чиабришвили атаковали весь второй тайм и добились результата на 77-й минуте. Габриэль Сигуа с углового отправил мяч в ворота. Основное время закончилось со счетом 1:1, после чего была назначена серия пенальти, которые лучше исполнили тбилисцы, и в девятый раз завоевали титул. В матче за третье место встретились "Торпедо" Кутаиси и горийский "Дила". Основное время матча закончилось со счетом 0:0, и в этом матче была назначена серия пенальти, в которой "Торпедо" выиграл со счетом 5:4 и занял третье место. Турнир впервые в этом году прошел в новом формате – в розыгрыше Суперкубка Грузии приняли участие четыре команды, участвующие в еврокубках. Это действующий чемпион "Динамо" Тбилиси, обладатель Кубка Давида Кипиани "Торпедо" Кутаиси, а также "Динамо" Батуми и "Дила" Гори, занявшие второе и третье место по результатам сезона в Национальной лиге. До сих пор за Суперкубок Грузии по футболу боролись чемпион страны и победитель Кубка Грузии. В 2022 году обладателем Суперкубка стал батумский "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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