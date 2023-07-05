https://sputnik-georgia.ru/20230705/politolog-ob-itogakh-sammita-shos-vstuplenii-irana-v-organizatsiyu-edinoy-valyute-obedineniya-279277216.html
Политолог об итогах саммита ШОС, вступлении Ирана в организацию, единой валюте объединения
Политолог об итогах саммита ШОС, вступлении Ирана в организацию, единой валюте объединения
Главное - перспектива. В ШОС она есть и это видят многие страны, которые стремятся стать членами этого объединения 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T16:16+0400
2023-07-05T16:16+0400
2023-07-05T16:16+0400
мультимедиа
видео
в мире
иран
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279276913_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e440ada51869985bc506b6ddcb53e729.jpg
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог Фархад Ибрагимов.Эксперт также подвел итоги состоявшегося саммита ШОС, на котором Иран стал полноправным членом организации и рассказал о будущем и перспективах объединения.Подробнее смотрите в видео.
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279276913_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9f5aa2b64b9c685e438dc66f6e9ae69.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, иран, шос, видео
мультимедиа, видео, в мире, иран, шос, видео
Политолог об итогах саммита ШОС, вступлении Ирана в организацию, единой валюте объединения
Главное - перспектива. В ШОС она есть и это видят многие страны, которые стремятся стать членами этого объединения
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог Фархад Ибрагимов.
Эксперт также подвел итоги состоявшегося саммита ШОС, на котором Иран стал полноправным членом организации и рассказал о будущем и перспективах объединения.
Подробнее смотрите в видео.