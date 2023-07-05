https://sputnik-georgia.ru/20230705/politolog-ob-itogakh-sammita-shos-vstuplenii-irana-v-organizatsiyu-edinoy-valyute-obedineniya-279277216.html

Политолог об итогах саммита ШОС, вступлении Ирана в организацию, единой валюте объединения

Политолог об итогах саммита ШОС, вступлении Ирана в организацию, единой валюте объединения

Главное - перспектива. В ШОС она есть и это видят многие страны, которые стремятся стать членами этого объединения 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T16:16+0400

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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог Фархад Ибрагимов.Эксперт также подвел итоги состоявшегося саммита ШОС, на котором Иран стал полноправным членом организации и рассказал о будущем и перспективах объединения.Подробнее смотрите в видео.

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