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Потерявшийся на Казбеке российский альпинист вышел на связь со стороны Грузии
Потерявшийся на Казбеке российский альпинист вышел на связь со стороны Грузии
Грузинские пограничники устанавливают точное месторасположение потерявшегося скалолаза 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Российский альпинист, пропавший при восхождении на гору Казбек, нашелся, он вышел на связь со стороны Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой ГУ МЧС РФ по Северной Осетии. Альпинист из Новокуйбышевска, совершавший восхождение на гору Казбек в составе незарегистрированной группы из трех человек, 2 июля не дошел до контрольной точки. Последний раз его видели на отметке около 4 900 метров альпинисты из Перми. Поиски пропавшего альпиниста с привлечением вертолета велись в понедельник и во вторник, но не дали результата, в среду к поиску подключились десять спасателей. Отмечается, что поисково-спасательные работы на российской стороне Казбека завершены. Спасатели в условиях сильного снегопада начали спуск на равнину.Казбек – один из самых высоких и красивых пиков на Кавказе, расположен в восточной части центрального Кавказа, на границе Грузии и России. Возвышается на 5 033 м над долиной р. Терек, вблизи т. н. Военно-Грузинской дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, северная осетия, казбек, происшествия
новости, грузия, в мире, северная осетия, казбек, происшествия
Потерявшийся на Казбеке российский альпинист вышел на связь со стороны Грузии
Грузинские пограничники устанавливают точное месторасположение потерявшегося скалолаза
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik.
Российский альпинист, пропавший при восхождении на гору Казбек, нашелся, он вышел на связь со стороны Грузии, сообщает РИА Новости
со ссылкой ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
Альпинист из Новокуйбышевска, совершавший восхождение на гору Казбек в составе незарегистрированной группы из трех человек, 2 июля не дошел до контрольной точки. Последний раз его видели на отметке около 4 900 метров альпинисты из Перми.
Поиски пропавшего альпиниста с привлечением вертолета велись в понедельник и во вторник, но не дали результата, в среду к поиску подключились десять спасателей.
"Потерявшийся на горе Казбек альпинист вышел на связь. Супруга скалолаза подтвердила, что он сейчас на склоне на территории Грузии. Также мужчине удалось связаться с пограничниками Грузии, которым он сказал, что находится около реки. Теперь они устанавливают его точное месторасположение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поисково-спасательные работы на российской стороне Казбека завершены. Спасатели в условиях сильного снегопада начали спуск на равнину.
Казбек – один из самых высоких и красивых пиков на Кавказе, расположен в восточной части центрального Кавказа, на границе Грузии и России. Возвышается на 5 033 м над долиной р. Терек, вблизи т. н. Военно-Грузинской дороги.