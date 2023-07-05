https://sputnik-georgia.ru/20230705/poteryavshiysya-na-kazbeke-rossiyskiy-alpinist-vyshel-na-svyaz-so-storony-gruzii-279276153.html

Потерявшийся на Казбеке российский альпинист вышел на связь со стороны Грузии

Потерявшийся на Казбеке российский альпинист вышел на связь со стороны Грузии

Грузинские пограничники устанавливают точное месторасположение потерявшегося скалолаза 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T16:07+0400

2023-07-05T16:07+0400

2023-07-05T16:07+0400

новости

грузия

в мире

северная осетия

казбек

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23407/21/234072167_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_471a8467c4241e42d1720e650d917fc6.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Российский альпинист, пропавший при восхождении на гору Казбек, нашелся, он вышел на связь со стороны Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой ГУ МЧС РФ по Северной Осетии. Альпинист из Новокуйбышевска, совершавший восхождение на гору Казбек в составе незарегистрированной группы из трех человек, 2 июля не дошел до контрольной точки. Последний раз его видели на отметке около 4 900 метров альпинисты из Перми. Поиски пропавшего альпиниста с привлечением вертолета велись в понедельник и во вторник, но не дали результата, в среду к поиску подключились десять спасателей. Отмечается, что поисково-спасательные работы на российской стороне Казбека завершены. Спасатели в условиях сильного снегопада начали спуск на равнину.Казбек – один из самых высоких и красивых пиков на Кавказе, расположен в восточной части центрального Кавказа, на границе Грузии и России. Возвышается на 5 033 м над долиной р. Терек, вблизи т. н. Военно-Грузинской дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

северная осетия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, северная осетия, казбек, происшествия