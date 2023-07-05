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Рабочий погиб на стройке в Тбилиси
Рабочий погиб на стройке в Тбилиси
Специалисты изучают, насколько были соблюдены меры безопасности на стройке 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T10:41+0400
2023-07-05T10:51+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
строительство
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Рабочий средних лет погиб на стройке в Тбилиси, упав с восьмого этажа здания.Как сообщает телекомпания "ТВ-Пирвели", инцидент произошел в среду утром на улице Багратиони.На месте проходят следственные мероприятия. Специалисты изучают, насколько были соблюдены меры безопасности на стройке. Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности приведении горных, строительных или иных работ". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, строительство
происшествия, грузия, новости, тбилиси, строительство

Рабочий погиб на стройке в Тбилиси

10:41 05.07.2023 (обновлено: 10:51 05.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerЖилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии Строительство нового дома
Жилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии Строительство нового дома - Sputnik Грузия, 1920, 05.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Специалисты изучают, насколько были соблюдены меры безопасности на стройке
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Рабочий средних лет погиб на стройке в Тбилиси, упав с восьмого этажа здания.
Как сообщает телекомпания "ТВ-Пирвели", инцидент произошел в среду утром на улице Багратиони.
На месте проходят следственные мероприятия. Специалисты изучают, насколько были соблюдены меры безопасности на стройке.
Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности приведении горных, строительных или иных работ".
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