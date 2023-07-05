https://sputnik-georgia.ru/20230705/rabochiy-pogib-na-stroyke-v-tbilisi-279257890.html

Рабочий погиб на стройке в Тбилиси

Рабочий погиб на стройке в Тбилиси

Специалисты изучают, насколько были соблюдены меры безопасности на стройке 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T10:41+0400

2023-07-05T10:41+0400

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происшествия

грузия

новости

тбилиси

строительство

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Рабочий средних лет погиб на стройке в Тбилиси, упав с восьмого этажа здания.Как сообщает телекомпания "ТВ-Пирвели", инцидент произошел в среду утром на улице Багратиони.На месте проходят следственные мероприятия. Специалисты изучают, насколько были соблюдены меры безопасности на стройке. Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности приведении горных, строительных или иных работ". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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