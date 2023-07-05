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Сотрудники "Скорой помощи" требуют справедливости – фото

Сотрудники "Скорой помощи" требуют справедливости – фото

Часть врачей и водителей службы скорой помощи совместно с профсоюзами провели акцию протеста у здания Учебного центра неотложной медицинской помощи в Тбилиси. 05.07.2023, Sputnik Грузия

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2023-07-05T13:25+0400

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Сотрудники службы "Скорой медицинской помощи" протестуют в Тбилиси уже не первый раз. Врачи и водители требуют улучшения условий труда и восстановления на работе уволенных сотрудников.

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новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, скорая помощь, фото