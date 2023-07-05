https://sputnik-georgia.ru/20230705/sotrudniki-skoroy-pomoschi-trebuyut-spravedlivosti---foto-279269131.html
Сотрудники "Скорой помощи" требуют справедливости – фото
Сотрудники "Скорой помощи" требуют справедливости – фото
Часть врачей и водителей службы скорой помощи совместно с профсоюзами провели акцию протеста у здания Учебного центра неотложной медицинской помощи в Тбилиси. 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T13:25+0400
2023-07-05T13:25+0400
2023-07-05T13:32+0400
новости в фотографиях
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
акции протеста
скорая помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279266529_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_862fd07e7e77579078c155d3b6db5c7f.jpg
Сотрудники службы "Скорой медицинской помощи" протестуют в Тбилиси уже не первый раз. Врачи и водители требуют улучшения условий труда и восстановления на работе уволенных сотрудников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279266529_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_69cf40f8097419d9902b63cfe220b23b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, скорая помощь, фото
новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, скорая помощь, фото
Сотрудники "Скорой помощи" требуют справедливости – фото
13:25 05.07.2023 (обновлено: 13:32 05.07.2023)
Часть врачей и водителей службы скорой помощи совместно с профсоюзами провели акцию протеста у здания Учебного центра неотложной медицинской помощи в Тбилиси.
Сотрудники службы "Скорой медицинской помощи" протестуют в Тбилиси уже не первый раз. Врачи и водители требуют улучшения условий труда и восстановления на работе уволенных сотрудников.
© photo: Sputnik / Stringer
Врачи и водители "Скорой" и профсоюзы вновь вышли на акцию протеста в Тбилиси.
Врачи и водители "Скорой" и профсоюзы вновь вышли на акцию протеста в Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции потребовали защиты своих трудовых прав.
Участники акции потребовали защиты своих трудовых прав.
© photo: Sputnik / Stringer
Как говорилось на акции, многие сотрудники "Скорой" были уволены, и это является большой проблемой.
Как говорилось на акции, многие сотрудники "Скорой" были уволены, и это является большой проблемой.
© photo: Sputnik / Stringer
Сейчас профсоюзы и уволенные работники "Скорой" настаивают на том, чтобы уволенных восстановили на работе.
Сейчас профсоюзы и уволенные работники "Скорой" настаивают на том, чтобы уволенных восстановили на работе.
© photo: Sputnik / Stringer
Как заявляли участники акции, необходимо обратить внимание министерства здравоохранения на создавшуюся проблему.
Как заявляли участники акции, необходимо обратить внимание министерства здравоохранения на создавшуюся проблему.
© photo: Sputnik / Stringer
Выступавшие на митинге даже предложили провести дискуссию в прямом эфире.
Выступавшие на митинге даже предложили провести дискуссию в прямом эфире.
© photo: Sputnik / Stringer
Как заявляли участники акции, они готовы к дебатам и собираются отстаивать свои права и интересы.
Как заявляли участники акции, они готовы к дебатам и собираются отстаивать свои права и интересы.
© photo: Sputnik / Stringer
Несмотря на протесты, служба "Скорой помощи" работает как обычно.
Несмотря на протесты, служба "Скорой помощи" работает как обычно.
© photo: Sputnik / Stringer
Следует отметить, что "Скорая помощь" не берет платы за свои услуги. Медики оказывают помощь всем безвозмездно.
Следует отметить, что "Скорая помощь" не берет платы за свои услуги. Медики оказывают помощь всем безвозмездно.