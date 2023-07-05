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Сотрудники "Скорой помощи" требуют справедливости – фото
Сотрудники "Скорой помощи" требуют справедливости – фото
Часть врачей и водителей службы скорой помощи совместно с профсоюзами провели акцию протеста у здания Учебного центра неотложной медицинской помощи в Тбилиси. 05.07.2023, Sputnik Грузия
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Сотрудники службы "Скорой медицинской помощи" протестуют в Тбилиси уже не первый раз. Врачи и водители требуют улучшения условий труда и восстановления на работе уволенных сотрудников.
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новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, скорая помощь, фото
новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, скорая помощь, фото

Сотрудники "Скорой помощи" требуют справедливости – фото

13:25 05.07.2023 (обновлено: 13:32 05.07.2023)
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Часть врачей и водителей службы скорой помощи совместно с профсоюзами провели акцию протеста у здания Учебного центра неотложной медицинской помощи в Тбилиси.
Сотрудники службы "Скорой медицинской помощи" протестуют в Тбилиси уже не первый раз. Врачи и водители требуют улучшения условий труда и восстановления на работе уволенных сотрудников.
© photo: Sputnik / Stringer

Врачи и водители "Скорой" и профсоюзы вновь вышли на акцию протеста в Тбилиси.

Врачи и водители &quot;Скорой&quot; и профсоюзы вновь вышли на акцию протеста в Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/9
© photo: Sputnik / Stringer

Врачи и водители "Скорой" и профсоюзы вновь вышли на акцию протеста в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции потребовали защиты своих трудовых прав.

Участники акции потребовали защиты своих трудовых прав. - Sputnik Грузия
2/9
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции потребовали защиты своих трудовых прав.

© photo: Sputnik / Stringer

Как говорилось на акции, многие сотрудники "Скорой" были уволены, и это является большой проблемой.

Как говорилось на акции, многие сотрудники &quot;Скорой&quot; были уволены, и это является большой проблемой. - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Stringer

Как говорилось на акции, многие сотрудники "Скорой" были уволены, и это является большой проблемой.

© photo: Sputnik / Stringer

Сейчас профсоюзы и уволенные работники "Скорой" настаивают на том, чтобы уволенных восстановили на работе.

Сейчас профсоюзы и уволенные работники &quot;Скорой&quot; настаивают на том, чтобы уволенных восстановили на работе. - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Stringer

Сейчас профсоюзы и уволенные работники "Скорой" настаивают на том, чтобы уволенных восстановили на работе.

© photo: Sputnik / Stringer

Как заявляли участники акции, необходимо обратить внимание министерства здравоохранения на создавшуюся проблему.

Как заявляли участники акции, необходимо обратить внимание министерства здравоохранения на создавшуюся проблему. - Sputnik Грузия
5/9
© photo: Sputnik / Stringer

Как заявляли участники акции, необходимо обратить внимание министерства здравоохранения на создавшуюся проблему.

© photo: Sputnik / Stringer

Выступавшие на митинге даже предложили провести дискуссию в прямом эфире.

Выступавшие на митинге даже предложили провести дискуссию в прямом эфире. - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Stringer

Выступавшие на митинге даже предложили провести дискуссию в прямом эфире.

© photo: Sputnik / Stringer

Как заявляли участники акции, они готовы к дебатам и собираются отстаивать свои права и интересы.

Как заявляли участники акции, они готовы к дебатам и собираются отстаивать свои права и интересы. - Sputnik Грузия
7/9
© photo: Sputnik / Stringer

Как заявляли участники акции, они готовы к дебатам и собираются отстаивать свои права и интересы.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на протесты, служба "Скорой помощи" работает как обычно.

Несмотря на протесты, служба &quot;Скорой помощи&quot; работает как обычно. - Sputnik Грузия
8/9
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на протесты, служба "Скорой помощи" работает как обычно.

© photo: Sputnik / Stringer

Следует отметить, что "Скорая помощь" не берет платы за свои услуги. Медики оказывают помощь всем безвозмездно.

Следует отметить, что &quot;Скорая помощь&quot; не берет платы за свои услуги. Медики оказывают помощь всем безвозмездно. - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik / Stringer

Следует отметить, что "Скорая помощь" не берет платы за свои услуги. Медики оказывают помощь всем безвозмездно.

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